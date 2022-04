La directiva de Twitter ha acceptat l’oferta de compra de la plataforma al magnat tecnològic Elon Musk per uns 44.000 milions de dòlars en efectiu (41.000 milions d’euros). Aquesta operació suposa una important victòria per a l’home més ric del planeta, que passa a aconseguir el control d’una de les xarxes socials més influents en el debat polític, social i cultural.

Després de setmanes de dubtes i tensió a Silicon Valley, meca de la indústria tecnològica nord-americana, Twitter ha donat llum verda a un acord que xifra la seva venda en 54,20 dòlars per cada acció, cosa que suposa una prima del 38% sobre el preu de les accions de l’empresa abans que es conegués la participació de Musk.

Feia setmanes que el controvertit empresari pressionava al consell d’administració de la xarxa social per aconseguir el seu control, una cosa que podria traduir-se en importants canvis per al seu funcionament. La directiva es reunirà aquesta tarda i podria recomanar als accionistes acceptar la «millor i definitiva» oferta que Musk ha posat sobre la taula. El multimilionari ha realitzat la compra a títol personal, sense cap implicació de Tesla, la companyia de cotxes elèctrics que dirigeix.

Musk ha dit que Twitter necessita ser privatitzada per créixer. En cas que ho fos finalment, seria la privatització empresarial més gran en dues dècades. Això farà que surti de la Borsa de Nova York, on cotitza actualment.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) 25 de abril de 2022

A mitja tarda, la notícia d’una més que possible compra ha fet que les accions de Twitter es revaloritzessin un 4,5%. Després de fer-se oficial, la cotització en borsa s’ha suspès uns minuts i al reprendre’s l’acció se situava en menys de 52 dòlars, per sota del preu de compra de Musk. «Espero que fins i tot els meus pitjors crítics segueixin a Twitter, perquè això és el que la llibertat d’expressió significa», ha tuitejat Musk abans d’oficialitzar-se la compra.

Canviar la plataforma

Musk és un crític històric de Twitter. En les últimes setmanes, ha accentuat les seves pulles contra les polítiques de moderació de contingut de la plataforma, assegurant que no respecta la llibertat d’expressió i fins i tot que «soscava la democràcia». «La llibertat d’expressió és la base d’una democràcia funcional i Twitter és la plaça digital on es debaten assumptes vitals per al futur de la humanitat», ha dit el magnat en un comunicat, després d’informar-se de l’acord per a la compra.

En els pròxims mesos, les coses podrien canviar per als més de 217 milions d’usuaris diaris de Twitter. Més enllà de les seves proclames, Musk no ha concretat quines mesures pretén prendre. Com ha suggerit en el passat, l’empresari podria recolzar la creació d’un botó per editar els tuits o d’un model en el qual sigui l’usuari, i no un algoritme, qui decideixi quin contingut veu. La seva arribada també podria traduir-se en la tornada de Donald Trump a la xarxa social, d’on va ser expulsat per encoratjar l’assalt al Capitoli perpetrat per seguidors ultradretans. Per molt que parli de llibertat d’expressió, serà difícil que Musk tombi les polítiques de moderació de continguts que regulen la plataforma.

L’oficialització de la compra arriba després de setmanes de marejos. En primera instància, la directiva de Twitter va veure la proposta de Musk amb escepticisme i va adoptar una ‘píndola verinosa’, com es coneix tècnicament una maniobra defensiva que impedeix a l’empresari que llança aquesta OPA hostil acumular més accions de la companyia. En cas de donar-se, l’acord entre les dues parts arribaria tot just quatre dies després que Musk revelés un paquet de finançament, amb el recolzament de prestamistes com el banc d’inversions Morgan Stanley, per recolzar l’adquisició. Això va fer que el consell d’administració es prengués més seriosament la seva proposta. Molts accionistes haurien demanat a la companyia que no deixés escapar l’oportunitat d’arribar un acord, segons ha informat Reuters.

La «millor i final» oferta de Musk va posar l’actual directe executiu de Twitter, Parag Agrawal, entre l’espasa i la paret. L’enginyer indioamericà va intentar primer que, després de convertir-se en l’accionista individual més gran de la plataforma amb un 9,2%, el magnat entrés a formar part de la junta directiva, cosa que el limitava a no poder superar el 15% de participació. Musk va optar per no fer-ho i llançar una OPA hostil que ara podria posar fi al mandat d’Agrawal, qui al novembre va substituir el fundador de la companyia,<strong> Jack Dorsey</strong>. Tot i que des d’aleshores l’empresa no està sent més rendible, sí que està en via d’arribar als ambiciosos objectius que l’accionariat ha fixat per al 2023.