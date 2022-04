La directiva de Twitter està a punt d’acordar la venda de la plataforma al magnat tecnològic Elon Musk per uns 43.000 milions de dòlars en efectiu, el preu que el director executiu de Tesla ha qualificat com la seva «millor i definitiva» oferta per la xarxa social. Així ho han explicat a Reuters persones familiaritzades amb l’assumpte.

Twitter podria anunciar l’acord de 54,20 dòlars per acció més tard aquest dilluns, una vegada que el seu consell s’hagi reunit per recomanar la transacció als accionistes de Twitter, van dir les fonts. Sempre és possible que l’acord s’esfondri en l’últim minut, van afegir les fonts. Musk, la persona més rica del món segons un recompte de Forbes, està negociant la compra de Twitter a títol personal i Tesla no està involucrada en l’acord.

Twitter no ha sigut capaç d’assegurar fins ara una disposició de ‘go-shop’ sota el seu acord amb Musk que li permetria sol·licitar altres ofertes una vegada que l’acord s’hagi firmat, segons van dir les fonts. No obstant, Twitter podria acceptar una oferta d’una altra part pagant a Musk una quota de ruptura, van afegir les fonts.

Les fonts van sol·licitar l’anonimat perquè l’assumpte és confidencial. Twitter i Musk no van respondre immediatament a les sol·licituds de comentaris.

Canviar la plataforma

Musk ha dit que Twitter necessita ser privatitzat per créixer i convertir-se en una autèntica plataforma de llibertat d’expressió. Les accions de Twitter pujaven un 4,5% en les operacions prèvies al mercat a Nova York dilluns, a 51,15 dòlars.

L’acord arribaria tot just quatre dies després que Musk revelés un paquet de finançament per recolzar l’adquisició. Això va fer que el consell d’administració de Twitter es prengués més seriosament l’acord i que molts accionistes demanessin a la companyia que no deixés escapar l’oportunitat d’un acord, segons va informar Reuters diumenge. Llegiu-ne més

La venda suposaria l’admissió per part de Twitter que el seu nou director executiu, Parag Agrawal, que va prendre el timó al novembre, no està aconseguint que l’empresa sigui més rendible, malgrat estar en via d’arribar als ambiciosos objectius financers que la companyia s’ha fixat per al 2023. Les accions de Twitter cotitzaven per sobre del preu de l’oferta de Musk al novembre.

La tàctica de negociació de Musk –fer una oferta i mantenir-la– s’assembla a la manera com un altre multimilionari, Warren Buffett, negocia les adquisicions. Musk no va proporcionar cap detall de finançament quan va revelar per primera vegada la seva oferta per Twitter, fet que va fer que el mercat es mostrés escèptic sobre les seves perspectives.