L'ús dels telèfons mòbils s'ha disparat després del confinament i s'estima que els usuaris passen un terç de les hores que passen desperts al dia connectats a un dispositiu. De la mateixa manera, els usuaris han augmentat el seu temps destinat a les xarxes socials i les aplicacions mòbils després de la pandèmia. No obstant això, i com era d'esperar, l'ús d'aplicacions per a viatges ha disminuït.

AppsFlyer, la plataforma de mesurament mòbil triat per les marques líders de tot el món, ha publicat el seu últim informe sobre les actituds i opinions dels consumidors cap a les aplicacions mòbils a Espanya, resultats obtinguts arran d'una enquesta realitzada a més de 2.000 consumidors espanyols. L'informe identifica que la meitat dels enquestats afirma utilitzar les xarxes socials i les aplicacions de comunicació, com el correu electrònic, amb major regularitat des de l'inici de la pandèmia, ja que la gent recorre més a elles per a treballar i mantenir-se en contacte de manera virtual amb els seus amics i família.

Les aplicacions de compra també han augmentat el seu ús un 38% des de la pandèmia. Resulta innegable que els consumidors busquen la comoditat més gran, el mínim esforç i el millor preu en comprar en línia, i el poden fer a través de les apps de mòbil. El mateix passa amb les aplicacions de banca en línia, les quals han augmentat el seu ús un 37%.

L'ús de les aplicacions de viatges ha caigut en picat des del començament de la pandèmia, i els resultats de l'enquesta afirmen que el 26% dels consumidors utilitza menys aquests serveis. La categoria de viatges és l'única que destaca per ser usada menys des del començament del confinament causat per la covid-19, la qual cosa era d'esperar donada la incertesa entorn de les restriccions i tancaments dels viatges internacionals.

L'experiència de l'usuari continua sent clau

La principal raó per la qual els usuaris es descarreguen una aplicació és pels seus continguts personalitzats i l'experiència que ofereix a l'usuari, més enllà del reconeixement de la marca o el màrqueting. Els resultats de l'enquesta realitzada als 2.000 consumidors espanyols revelen que un 43% d'ells considera que el contingut personalitzat d'una aplicació és la raó principal perquè aquesta sigui descarregada, i un 39% va destacar la importància que l'aplicació fora de fàcil ús i innovadora. Pel que fa a descàrregues, el boca a boca (31%) és de nou un dels factors determinants per a la descàrrega d'aplicacions i la familiaritat amb la marca (35%) continua classificant-se amb un percentatge més baix.

Al contrari, l'ús excessiu de publicitat és la principal raó dels usuaris per a eliminar aplicacions. El 58% dels enquestats afirma que eliminaria una aplicació per l'excés de publicitat en ella, fins i tot amb més motiu que si deixés d'utilitzar-la; i més de la meitat dels enquestats també van destacar la mala experiència amb els anuncis de les aplicacions. No obstant això, el 77% afirma preferir veure anuncis que pagar per una aplicació, si se li ofereix l'opció.

D'altra banda, l'estudi dut a terme per AppsFlyer assenyala que les aplicacions correu i missatgeria, xarxes socials i banca en línia són les que ofereixen la millor experiència d'usuari, mentre que les apps de fitness, jocs i menjar a domicili es queden les últimes en la classificació. Més de tres quartes parts de les persones enquestades considera que les seves experiències amb aquestes categories d'aplicacions són favorables, sent les aplicacions de comunicació les que reben la puntuació més alta (89%) i, curiosament, són també les aplicacions millor puntuades quan se'ls va preguntar als consumidors amb quines categories d'aplicacions seria més probable que compartissin les seves dades, la qual cosa indica una correlació entre una bona experiència d'usuari i la confiança en la marca.

Finalment, només el 55% dels consumidors d'aplicacions de fitness i salut van considerar que havien rebut una bona experiència de l'aplicació, amb resultats encara més baixos per als jocs (50%) i el menjar a domicili (48%).