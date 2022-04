L'Associació Centre Català d'Addiccions Socials (ACENCAS) avisa que la tendència creixent de les criptomonedes està comportant també un increment de les addiccions a aquest tipus d'inversions. «No havíem tingut mai cap cas i aquest any ens n'han arribat quatre o cinc. Tots els indicadors ens mostren senyals d'alerta», afirma a l'ACN el president d'ACENCAS, Francesc Perendreu, en el marc d'un congrés de l'associació. El director del Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat de la Generalitat, Tomàs Roy, destaca que les criptomonedes són una tecnologia segura, però que s'utilitza en entorns que «poden comportar un cert risc». La fantasia de poder triomfar sense esforç i un mercat volàtil i 24/7 són elements que afavoreixen l'addicció.

ACENCAS ha començat a rebre demandes de persones amb addicció a les criptomonedes i el seu president adverteix que l'increment de la publicitat en aquest tipus d'inversions i congressos com la convenció de Badalona els fan «encendre els senyals d'alerta». La convenció de Badalona de fa unes setmanes sobre criptodivises havia estat organitzada per IM Mastery Academy, que està acusat d'estafa, i va aplegar milers de persones, sobretot joves. El perfil majoritari dels afectats per aquestes addiccions són homes joves, amb un nivell econòmic mitjà alt i amb estudis universitaris, descriu Perendreu en declaracions a l'ACN en el marc del congrés d'ACENCAS, que en aquesta edició posa un dels seus focus en les criptomonedes.

El president d'ACENCAS destaca que «la necessitat o el desig de convertir-se en un triomfador sense esforç és una fantasia o pensament màgic» que tenen les persones addictes a les criptomonedes. Es tracta del mateix comportament associat a altres addiccions, com les apostes. Un altre element de risc és la volatilitat de les operacions amb criptodivises, molt similar al que passa en l'addicció a invertir en borsa amb petites quantitats, recalca Perendreu. Hi coincideix Roy: «La volatilitat té riscos molt més grans que els dels mercats financers regulats de la borsa, en què igualment són productes de risc. Hi ha la sensació que es poden obtenir guanys i recompenses de forma senzilla i això pot portar a una possible addicció».

A més, el mercat de les criptomonedes està sempre obert i això dificulta molt posar límit en l'activitat i genera angoixa. «Un altre aspecte molt esclau de les criptomonedes és el mercat 24/7. En qualsevol moment pot passar alguna cosa que no es pot controlar i intentar-ho implicaria pràcticament no dormir», diu el director del Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ha participat en el congrés. «Una persona addicta a les criptomonedes es pot passar pràcticament tot el temps pendent del mòbil i mirant si l'actiu puja o baixa; si està guanyant o perdent. Quan entra el concepte d'obsessió la conducta passa a ser patològica», adverteix el president d'ACENCAS.

Perendreu recomana a les persones que utilitzin criptomonedes que coneguin bé les plataformes i on inverteixen; s'assegurin que tenen garanties legals i que siguin conscients del que fan, sense esperar-ne beneficis immediats. Per la seva banda, Roy sospesa que, si bé les criptomonedes són «productes segurs com a tecnologia» i en destaca beneficis com el blockchain, per protegir la seguretat i privacitat de les transaccions, s'utilitzen en alguns entorns que poden ser de risc, sobretot per al cibercrim.

«La vida en un clic»

El subdirector general de Drogodependències de Catalunya, Joan Colom, sobre addiccions al joc en general -no només a les criptomonedes-, subratlla que cal generar capacitat crítica entre els joves davant «una publicitat agosarada que planteja la vida en un clic i jugar a la sort per deixar de treballar». «Aquest tipus de missatges, que després van acompanyats amb un 'juga amb responsabilitat', no són massa coherents. Això pot afavorir que joves, persones amb dificultats econòmiques o altres criteris de risc entrin en el joc i hi acabin tenint problemes», adverteix a l'ACN. Colom, que també ha participat en el congrés d'ACENCAS, creu que falten mecanismes de regulació per evitar situacions de risc i diu que estan intentant posar límits des de diversos nivells competencials, estatals i catalans.

721 nous casos el 2021 a les Unitats de Joc Patològic

Segons dades presentades per Colom al congrés, les Unitats de Joc Patològic van atendre 721 casos nous a Catalunya el 2021. La majoria (73%) van ser per addicció al joc amb diners, seguit per addicció als videojocs (9%). De fet, Colom ha explicat que es canviarà el nom d'aquests dispositius pel d'Unitats d'addiccions comportamentals, perquè també atenen altres casos, com pacients amb addicció al sexe o a les compres.