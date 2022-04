WhatsApp llançarà, en països com l’Índia, un sistema de ‘cashback’ a la seva ‘app’ a través de la plataforma WhatsApp Payments. El ‘cashback’ és un sistema de devolució de diners efectius mitjançant els quals una persona que fa una compra pot rebre una part de l’import de tornada.

Segons ha informat ‘Reuters’, WhatsApp llançarà d’aquí a unes setmanes recompenses de devolució d’efectiu per atraure més indis al seu servei de pagaments entre parells i està provant incentius similars per a pagaments comercials. La companyia busca competir amb rivals com Google. L’Índia és el mercat més gran de WhatsApp, amb més de 500 milions d’usuaris en general.

Abans de finals de maig, WhatsApp llançarà l’oferta de reembors de fins a 33 rupies índies (uns 0,40 dòlars) per a les transferències que els usuaris realitzin en el seu servei de pagaments, que permet als contactes enviar-se fons entre si des de l’aplicació de missatgeria. L’incentiu, repartit en tres transaccions, s’atorgarà independentment de la quantitat que es transfereixi.

Aquest servei de ‘cashback’ permetrà que cada usuari que compri mitjançant WhatsApp Payments rebi un petit percentatge de diners d’aquestes compres. Es tracta de servei que ja és present a Espanya a través d’empreses destinades específicament a això des de fa alguns anys.

A més, WhatsApp està provant un programa en què repartirà incentius de devolució d’efectiu per als usuaris que paguen peatges d’autopistes i serveis públics i altres factures directament des de l’aplicació. La plataforma també vol provar aquests incentius per als qui realitzen pagaments mòbils per a Reliance Jio, l’operador de telecomunicacions més gran de l’Índia.