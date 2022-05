La Comissió Europea va obrir el juny de 2020 una investigació formal sobre possibles abusos monopolístics d’Apple en relació amb els seus serveis de pagaments Apple Pay als dispositius iOS. Gairebé dos anys després, els serveis de la competència comunitaris han enviat un plec de càrrecs a la companyia en la qual conclouen que la multinacional de la poma abusa de la seva posició dominant a l’impedir als seus competidors accedir a la tecnologia estàndard per realitzar pagaments sense contacte a les botigues a través de la comunicació de camp pròxim (NFC).

«Tenim indicis que Apple ha restringit l’accés de tercers a la tecnologia clau necessària per desenvolupar solucions rivals de moneders electrònics als dispositius Apple. A títol preliminar considerem que Apple podria haver restringit la competència en benefici d’Apple Pay, la seva solució patentada. Si es confirma, aquesta conducta seria il·legal d’acord amb les nostres normes de la competència», ha avisat la vicepresidenta i responsable de competència, Margrethe Vestager, que ha eludit pronunciar-se sobre l’import de la multa que podria imposar Brussel·les en cas que es confirmin les acusacions.

Segons ha explicat, tot i que el gegant informàtic justifica les restriccions per motius de seguretat, la investigació fins ara «no ha revelat cap prova que apunti a aquest augment del risc de seguretat. Al contrari, les proves que es mostren al nostre expedient indiquen que la conducta d’Apple no es pot justificar per motius de seguretat», ha afegit

Pagaments en botigues i internet

Apple Pay és la solució de moneder mòbil pròpia d’Apple per a iPhones i iPads i s’utilitza per realitzar pagaments mòbils tant en botigues físiques com per Internet. Els iPhones, iPads i el ‘software’ d’Apple formen, segons Brussel·les, un «ecosistema tancat» en el qual el gegant informàtic controla tots els aspectes de l’experiència de l’usuari, inclòs l’accés dels desenvolupadors de moneders mòbils al mateix. Per això considera, segons la investigació preliminar, que l’empresa de Tim Cook disfruta d’un poder de mercat significatiu en el mercat dels dispositius mòbils intel·ligents i d’una posició dominant en els mercats de moneders mòbils.

En particular, sosté la Comissió, Apple Pay és l’única solució de moneder mòbil que pot accedir a l’entrada NFC necessària en el sistema operatiu iOS i Apple no la posa a disposició dels desenvolupadors d’aplicacions de moneders mòbils de tercers. La tecnologia NFC, explica la Comissió, està integrada en els dispositius mòbils d’Apple per al pagament en botigues. Es tracta de la tecnologia que permet la comunicació entre un mòbil i els terminals de pagament a les botigues. La NFC està estandarditzada, disponible en gairebé tots els terminals de pagament dels comerços i permet realitzar els pagaments mòbils més segurs i fluids. En comparació amb altres solucions, la NFC ofereix una experiència de pagament més fluida i segura i és més acceptada a Europa.

Menys innovació i opcions

L’opinió preliminar de la Comissió Europea és que la posició dominant d’Apple en el mercat dels moneders mòbils en el seu sistema operatiu iOS restringeix la competència al reservar a Apple Pay l’accés a la tecnologia NFC. «Això té un efecte excloent sobre els competidors i condueix a una menor innovació i menys opcions per als consumidors de carteres mòbils en els iPhones», avisa la Comissió. En cas que es confirmi, aquesta conducta infringiria l’article 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), que prohibeix l’abús de posició dominant en el mercat.

L’enviament d’un plec de càrrecs no prejutja el resultat d’una investigació i de moment només qüestiona l’accés a l’entrada NFC per part de tercers desenvolupadors de carteres mòbils per a pagaments en botigues. No obstant, es tracta d’un pas formal en la investigació en el qual s’informa per escrit a l’empresa de les presumptes violacions perquè respongui per escrit a Brussel·les. La companyia també té dret a sol·licitar una audiència oral. Com sempre en aquests casos, no hi ha terminis legals per finalitzar la investigació antimonopoli i dependrà d’una sèrie de factors com la complexitat del cas, el grau de cooperació de les empreses afectades amb la Comissió Europea i l’exercici dels drets de defensa.