El magnat Elon Musk, que acaba d’adquirir Twitter per 41.000 milions d’euros en una sonada operació, que va ser notícia mundial durant diversos dies, planeja treure-la de nou a la venda d’aquí només tres anys, segons ha avançat el diari ‘The Wall Street Journal’ (WSJ).

El rotatiu, que cita fonts coneixedores del tema sense precisar més, afegeix que l’acord per tancar la futura operació de venda es tancarà al llarg d’aquest any, després de consultar els accionistes i reguladors de Twitter.

Segons el mitjà nord-americà, Musk està en contacte amb un fons d’inversió privada per ajudar-lo a pagar els 19.942 milions que va prometre aportar com a fons propis per adquirir la xarxa social, sent un d’aquests fons la companyia Apollo Global Management.

La finalitat de la seva compra

L’objectiu de l’operació, que passaria per treure Twitter del focus d’atenció durant els pròxims anys, suposa convèncer els inversors que pot incrementar ràpidament la rendibilitat de la xarxa social i fer-la així més atractiva.

Musk no ha donat gaires pistes concretes del que planeja fer amb Twitter, més enllà dels aspectes financers, però sí que ha donat a entendre que vol reduir el que anomena «censura» a la xarxa, amb referència a les polítiques de moderació de continguts d’odi o extremistes.

El multimilionari ha tuitejat avui que hi ha «organitzacions que volen controlar el teu accés a la informació», davant la qual cosa va comentar: «La llum del sol és el millor desinfectant».