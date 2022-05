Avatars per portar el nostre jo al món virtual, aplicacions per a les empreses, visites immersives en 3D a museus o videojocs interactius. I tot, amb segell català. Girona explora les potencialitats del metavers a la segona fira BxCat, que aquest 2022 s'estrena al Palau de Fires i s'amplia a dos dies. «En tan sols cinc anys viurem part del nostre temps dins aquestes noves realitats», subratlla el CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), Quirze Salomó. Al certamen hi participen una cinquantena de ponents i una vintena d'expositors. També amb voluntat d'apropar la tecnologia blockchain, i el revulsiu que suposa, tant a experts com a profans. «Volem fer valdre el que es fa a Catalunya i apropar-ho a tota la ciutadania», diu Salomó.