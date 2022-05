Demà dimarts, 17 de maig, se celebra el Dia Mundial d'Internet. En plena reflexió sobre l'impacte de la tecnologia en el nostre dia a dia, un equip d'experts de l'àmbit de la salut, la pedagogia, l'educació i la psicologia han presentat aquest dilluns el 'Manifest Infància i Pantalles', un informe en el qual demanen repensar les estratègies per evitar que la infància pugui desenvolupar-se sense quedar sobreexposada a les pantalles que incessantment parpellegen al nostre voltant buscant la nostra atenció.

El manifest, al qual ja s'han afegit més de 50 entitats i institucions vinculades a la salut dels menors, alerta del «gran desconeixement dels efectes contraproduents que té l'exposició dels infants a les pantalles de forma abusiva i continuada». L'evidència científica assenyala que aquest ús descontrolat dels telèfons mòbils, els ordinadors i la televisió, entre d'altres, afecten el desenvolupament cerebral, físic i emocional de nens i nenes de 0 a 6 anys.

Així, aquest abús podria tenir efectes negatius a escala cerebral com la capacitat lectora, l'expressivitat, l'atenció i la gestió dels impulsos. També podria perjudicar el «descobriment del mateix cos», afavorir un estil de vida sedentari i causar dificultats per dormir, que pot condicionar problemes emocionals o cognitius. La sobreexposició a les pantalles també pot afectar la salut emocional dels infants no només quan substitueixen la interacció cara a cara que permet empatitzar més amb els altres, sinó també accentuant la possibilitat de patir estrès, TDAH, aïllament social i fins i tot factors depressius en edats més avançades.

«Explotació sense precedents»

Els signants del manifest denuncien la falta de polítiques que regulin l'anomenada economia de l'atenció i l'adopció «acrítica i generalitzada» del concepte «nadius digitals», que defensa que els nens petits estiguin en contacte amb les tecnologies, una idea «molt discutida en els entorns acadèmics i professionals». «A través de les aplicacions infantils les criatures estan exposades a una explotació comercial sense precedents», diu el text. «Utilitzen precoçment 'apps', jocs i dispositius que no estan adaptats a la seva maduració cerebral i que alhora tenen com a principal objectiu recollir informació personal dels menors amb voluntat comercial».

És per tot això que el 'Manifest Infància i Pantalles' proposa set vies d'actuació per respondre a l'impacte de les pantalles en els menors. Les dues primeres volen potenciar la investigació per tenir més evidència sobre com l'abús dels dispositius connectats a internet afecta els nens i pretén conscienciar la ciutadania perquè es deixi de normalitzar aquest ús durant els primers tres anys de vida. Altres propostes són que les autoritats promoguin un estil de vida saludable, amb alternatives al món connectat, perquè els infants tinguin un espai segur on desenvolupar les seves capacitats. Els professionals de la infància hauran de ser transmissors d'aquestes conscienciacions per poder acompanyar les famílies amb tallers i formació específica sobre l'ús de les pantalles.

No obstant això, per impulsar canvis reals, aquest grup d'experts també proposa mesures legislatives concretes. Així, s'exigeix a les autoritats que regulin les empreses tecnològiques per limitar la seva capacitat per recollir dades personals dels infants amb finalitats comercials; promoure polítiques de conciliació familiar i facilitar l'accés gratuït a recursos per a la infància; crear una regulació de protecció que tingui en compte l'impacte dels continguts audiovisuals sobre els menors i establir un etiquetatge que desaconselli aquests productes d'entreteniment sobre aquesta franja poblacional.

L'equip impulsor d'aquest manifest està format pel psicòleg Vicenç Arnaiz, la doctora en sociologia Liliana Arroyo, la psicòloga clínica Dominica Díez, la mestra i pedagoga terapèutica Cristina Fraga, la mestra Anna Garrido, el doctor en Educació Social Roger Llopart, l'artista i dissenyadora Laia Miret, la doctora en Neurociències Marta Portero, la mestra i pedagoga Anna Ramis, l'educadora social Carme Raya i la metge pediatra Sílvia Urraca.