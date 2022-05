L'aplicació de missatgeria instantània Whatsapp va activar una funció el novembre passat per rebre i enviar missatges des de la seva extensió web sense la necessitat que el telèfon mòbil estigui encès o connectat a una xarxa sense fil. L'aplicació va estendre llavors l'opció multidispositiu a tots els usuaris a través de l'opció de 'Dispositius vinculats', que ofereix la versió per diversos dispositius (un total de quatre, mòbil a part) sense haver d'estar connectat a internet o tenir el mòbil encès.

Sense bateria ni Wifi

Aquest servei permet continuar xatejant si el telèfon es queda sense bateria o no compta amb una xarxa Wifi en condicions òptimes. Anteriorment, perquè funcionés, es necessitava que el mòbil estigués encès i connectat a la xarxa, però amb aquesta actualització (fent servir l'última versió de Whatsapp per iOS (2.21.211.2), la versió 2.2142.12 de WhatsApp per Android i la versió 2.2140.12 de WhatsApp per Desktop) ja és possible fer-ho amb el mòbil apagat. A més, també existeix la possibilitat de fer trucades i videotrucades des de Whatsapp Web amb el mòbil fora de línia.

Més lent del normal

No obstant això, des que està vigent aquesta opció, la sincronització de missatges triga més de l'habitual per iniciar el xat des de Whatsapp Web, independentment de si l'ordinador és del plistocè o amb velocitat apta per a 'gamers' professionals. L'aplicació de Facebook Meta està al corrent de la situació i ha publicat en el seu lloc web oficial un aclariment, a causa de les múltiples queixes que hi ha a les xarxes socials. «Escoltem els comentaris dels nostres usuaris que indiquen que encara ens falta molt per recórrer. Estem treballant per incorporar millores que permetin aconseguir una experiència més ràpida i de confiança en els dispositius vinculats», ha agregat.

Problemes de l'app

És a dir, el fet que els missatges triguin tant a carregar no es deu a la connexió d'internet dels usuaris ni a la capacitat de l'ordinador, sinó que, en prescindir del telèfon mòbil en el qual està registrat el compte de Whatsapp de la persona, la versió Web fa un major esforç per sincronitzar tots els missatges i arxius multimèdia. Ara com ara, no hi ha forma que els usuaris puguin fer res per solucionar l'error i cal esperar que els desenvolupadors de l'aplicació el corregeixin amb una nova actualització per Whatsapp Web, que encara no té data de llançament prevista.