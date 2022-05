WhatsApp està treballant en una millora que permetrà veure una previsualització enriquida dels enllaços compartits en els estats, que estarà disponible pròximament en les versions per a iOS, Android i escriptori de l'aplicació de missatgeria. Els usuaris de WhatsApp poden compartir un enllaç a través dels estats com a text. Aquest element actualment mostra l'enllaç, sense més informació que l'acompanyi, una situació que canviarà en una pròxima actualització, com informen a WABetainfo.

La companyia està treballant en iOS, Android i la versió d'escriptori perquè els enllaços que es comparteixin com a text en les actualitzacions d'estat mostrin una previsualització enriquida, és a dir, a més de l'enllaç en si, que apareixeria a la part inferior, un requadre amb una imatge, una descripció i una adreça. Es tracta de moment d'una novetat en desenvolupament, que encara no ha arribat als participants de la prova beta, però que ho farà en una futura actualització.