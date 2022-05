Cada dia, Google revisa fins a 426 vegades la localització i l'activitat a internet dels espanyols. Així ho destapa aquest dimarts una investigació de l'Irish Council for Civil Liberties (ICCL), que denuncia «la violació de dades més gran mai registrada». Aquest rastreig es produeix 294.000 milions de vegades de mitjana al dia als Estats Units i 197.000 milions de vegades a Europa. A través d'una filtració, aquesta associació irlandesa ha assenyalat que el gegant nord-americà detecta tot allò que veus al teu navegador i on vas en temps real. Aquestes dades permeten a Google crear perfils detallats sobre els seus usuaris i conèixer-los en profunditat per després poder vendre a terceres empreses publicitat personalitzada perquè et bombardegin amb anuncis en funció de les teves fílies i fòbies més íntimes.

La investigació denuncia que les dades privades dels usuaris europeus i nord-americans «s'envien a empreses de tot el món, incloses les de Rússia i la Xina, sense cap mitjà per controlar el que es fa després amb aquestes dades». L'ICCL ha documentat com s'ha abusat d'aquestes dades per identificar manifestants del moviment antiracista Black Lives Matter o víctimes d'abús sexual. Als EUA hi ha 4.698 empreses que poden rebre aquestes dades i 1.058 a Europa. Amb una mitjana de 426 exposicions per dia i per persona, Espanya és el tercer país europeu més afectat. Només el Regne Unit i Polònia, amb 462 i 431 violacions respectivament, és per davant. Així i tot, el comportament a internet dels nord-americans està exposat un 57% més que en el cas dels europeus.

La teva privacitat com a negoci

L'estudi de l'ICCL posa xifres, per primera vegada, al rastreig publicitari de Google. Aquest sistema d'extracció i comercialització de la teva privacitat es coneix com a 'licitació en temps real' (RTB per les seves sigles en anglès). Cada vegada que obres una pàgina web es produeix una subhasta invisible en què milers d'empreses competeixen per ser els primers que fan aparèixer els seus anuncis a la teva pantalla. La que paga més és la que aconsegueix impactar-te. Google rastreja tota la teva activitat a internet per així oferir a aquestes empreses la possibilitat d'adreçar-se a tu de forma personalitzada, encara que això inclogui contingut íntim.

El model publicitari RTB no ha estat exempt de polèmiques. Oenagés i autoritats de protecció de dades de diversos països han denunciat il·legalitats així com la recopilació i comercialització de dades sensibles, com ara raça, sexualitat, estat de salut o afiliació política dels usuaris sense el seu consentiment. Aquest sistema és fonamental en el negoci de Google. La seva matriu, Alphabet, va superar l'any passat els 257.000 milions de dòlars d'ingressos anuals per primera vegada en la seva història. Més d'un 80% d'aquests provenen de la publicitat. No obstant això, Google no està sola i l'RTB és un creixent negoci per a altres companyies, com Microsoft (a través de Xandr), PubMatic, Magnite, BidSwitch, Index Exchange o OpenX.