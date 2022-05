Els perills que ofereixen les tecnologies de la comunicació per als usuaris són grans. Per això, els experts recomanen extremar les mesures de precaució. Tot i això, es poden produir errors en les mateixes aplicacions que deixin al descobert dades de les persones que en fan ús. Aquest és el cas d'una de les eines més populars, WhatsApp, utilitzada a tot el món per més de 2.000 milions d'usuaris. Un professor d'Informàtica de l'IES Severo Ochoa d'Elx, Gaspar Cano, ha advertit a la companyia d'un possible error que pot deixar al descobert dades fonamentals de les persones que la fan servir, com la seva ubicació o, fins i tot, el lloc on resideixen.

Encara que entre els contactes de WhatsApp es pugui tenir certa sensació de seguretat, la possible errada recentment descoberta pel docent permet conèixer on es troba l'usuari d'una manera subtil i efectiva. El forat s'ha detectat en la secció d'estats de l'aplicació, que van arribar per a imitar les 'stories' d'Instagram, una altra de les xarxes socials més utilitzades. El que s'usa per a compartir informació o banalitats de manera temporal amb els amics, pot convertir-se en un parany si es fa amb persones que tinguin males intencions.

L'errrada, publicada en el blog de Chema Alonso, conegut 'hacker' espanyol i membre del comitè executiu de Telefónica, es troba en els enllaços que es poden incloure en els estats de WhatsApp, uns links que poden dirigir a l'usuari a plataformes com Youtube o altres pàgines de continguts, sense avisar que s'està sent conduït a un nou lloc, com sí que fa Instagram, per exemple. «Per a demostrar aquesta errada, jo mateix vaig crear una web maliciosa amb poques línies de codi i una base de registre de dades, que vaig enllaçar en el meu estat a manera de parany. Poc temps després, dels meus contactes que feien clic sabia si estaven a Espanya o no, en quina província eren, si usaven wifi, la IP del seu mòbil o la companyia amb la qual s'estaven connectant a internet. Havien perdut per complet la seva privacitat», adverteix l'expert informàtic sobre la seva troballa.

Cano afegeix que no vol comentar més secrets sobre l'error que ha detectat per a no donar idees a les persones que es dediquen a cometre fraus de manera digital, una modalitat delictiva que està tenint un gran creixement en els últims anys i que, a conseqüència de la pandèmia, s'ha disparat. Un dels grans problemes que detecta el professor en el forat de WhatsApp és que en l'històric dels estats de l'aplicació apareix la data i l'hora en la qual han estat vists pels contactes, la qual cosa permet identificar-los perfectament en els enllaços externs.

Resposta

El descobridor de l'error de privacitat es va posar en contacte amb l'empresa propietari de l'aplicació de comunicació, Meta, nom actual de l'antiga Facebook. Ho va fer a través d'un programa de recompenses que s'ofereix des de WhatsApp per als qui detectin possibles fugues en el seu sistema. Al cap de set hores del seu missatge va rebre una resposta. "Em van dir que la responsabilitat de fer clic en un enllaç és dels usuaris, per la qual cosa no veien un problema de funcionament en la seva aplicació. El mateix es deia al principi de les cookies i ara cal acceptar-les en totes les webs", explica Cano en relació a la resposta que va rebre des de la companyia.

Un altre dels arguments que va emprar Meta per a no reconèixer que es tracta d'un error de vulnerabilitat del seu programari al·ludeix al que es coneix com a enginyeria social, que són les habilitats emprades pels delinqüents per a enganyar als usuaris del món digital. El docent creu que el problema és fàcil de resoldre i ofereix dues solucions: avisar a les persones que usen l'aplicació que seran dirigides a un lloc extern o eliminar l'històric que registra les dates i hores. Fins aleshores, caldrà anar amb compte amb els estats.