Tinder podria deixar d’estar operativa a Google Play. I és que Match Group, l’empresa que hi ha darrere de la popular aplicació mòbil de cites, ha demandat el gegant californià per abús de poder i ha amenaçat de retirar els seus serveis de la seva botiga digital.

En la demanda, coneguda aquest dimarts, s’acusa Google d’haver «monopolitzat il·legalment el mercat de la distribució d’aplicacions», obligant aquestes ‘apps’ a utilitzar el sistema de facturació de la tecnològica i a quedar-se amb una part dels pagaments. Aquesta acusació s’emmarca en els telèfons mòbils que utilitzen el sistema operatiu Android, la immensa majoria a Espanya.

Les polítiques de pagament de Google obliguen les aplicacions que utilitzen el seu sistema per vendre productes que utilitzin el seu sistema de facturació, amb la qual cosa poden cobrar una comissió de fins al 30%. L’any passat, la companyia va reduir aquesta quota al 15% per al primer milió de dòlars que es generi. La propietària de Tinder, així com d’altres ‘apps’ de cites com OkCupid o Match, assegura que Google va enganyar els desenvolupadors d’aplicacions per atraure’ls a la seva plataforma per després «mirar de prohibir els serveis de pagament alternatius».

La denúncia de Match Group es basa en la que el gegant dels videojocs <strong>Epic Games</strong> va interposar contra <strong>Apple</strong>el 2020 per exigir una comissió del 30% en les compres realitzades a l’App Store, la botiga digital que utilitzen dispositius com els iPhone o els iPad. La sentència sobre aquesta denúncia, no obstant, no va concloure que es tractava d’una actitud «anticompetitiva» del fabricant nord-americà.

Match Group forma part de la Coalition of App Fairness, un grup d’empreses que també inclou <strong>Spotify</strong>i Tile, i que denuncia les polítiques aplicades per Google i Apple, els dos gegants que controlen el mercat mòbil.