TikTok s'està convertint en la xarxa social favorita per als adolescents. Aquest ús generalitzat de la xarxa social està generant alertes sobre els perills als quals estan exposats els adolescents i nens i nenes en ella. L'última alarma saltava per la popularitat que estan adquirint les etiquetes #youtubenaranja i #youtubeazul entre els menors d'edat. Aquestes etiquetes, als quals poden accedir els nostres fills malgrat tenir la manera de «sincronització familiar», és a dir, el control parental que ofereix TikTok, fan referència a les plataformes pornogràfiques Pornhub i XXNX vídeos. Si es realitza una navegació per les etiquetes, no trobarem un contingut explícit pornogràfic, encara que sí que els vídeos que es poden veure serveixen com a mitjà d'accés a les plataformes pornogràfiques i els protagonitzen, en la seva majoria, noies hipersexualitzades.

Mentre que en etiquetes com #porno o #sexo el contingut que es puja està controlat i filtrat, ja que aquestes etiquetes estan incloses com a paraules que poden incomplir les normes de la comunitat, a #youtubenaranja i #youtubeazul hi ha més llibertat per pujar contingut sense que se'ls acabi retirant. Per a Pablo Duchement, professor, perit judicial expert en delictes en xarxes socials perpetrats per i contra menors, aquestes etiquetes s'han creat per poder burlar els algorismes que fa servir TikTok per controlar el contingut que no compleix les seves condicions. «Aquest tipus d'estratègies o codis els creen per poder saltar-se els softwares de contingut de reconeixement de paraules, perquè no poden fer servir paraules que estan en la llista negra», diu.

Tot i que aquestes etiquetes són un accés fàcil al porno, María Lázaro, especialista en mitjà social, desenvolupament de negocis i educació digital, assenyala que TikTok no tindria per què retirar o vanejar l'etiqueta com passa amb #sexo, perquè «no indica res que tingui o que incideixi a la pornografia». «Amb l'etiqueta com a tal, sempre que no contingui un tipus de contingut no apte en les seves condicions d'ús, no hi hauria un motiu per eliminar-la», afegeix.

Un problema que va més enllà de les etiquetes

No només és una qüestió que els nostres fills i filles facin servir unes etiquetes a TikTok que els permeten accedir a pàgines porno, sinó que és una qüestió que comprèn una major complexitat: per què els nens tenen la necessitat d'acudir al porno a tan primerenca edat o per què per informar-se sobre sexualitat acudeixen a la pornografia. Segons dades de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), els nens comencen a veure pornografia entre els 8 i 12 anys, i en adolescents d'edats entre els 13 i 17 anys, el consum és constant. Per part dels pares i mares, 9 de cada 10 desconeixen que els seus fills tenen accés a aquesta mena de contingut. L'informe '(Des)informació sexual: pornografia i adolescència' de Save The Children assenyala que un 63% dels nens i nenes ha consumit porno entre els 6 i els 12, edats en les quals no tenen ni desenvolupat el seu pensament crític, ni saben distingir el que és real i el que és ficció.

A més d'estar pendents de si els nostres fills i filles accedeixen a aquestes etiquetes, Lázaro assenyala que l'important és educar-los en què la pornografia no és la resposta als seus dubtes, i que som els pares i mares els qui hem d'abordar aquestes qüestions. «El que és important és que sàpiga que el consum de pornografia no és adequat, per què no és adequat que comparteixi i difongui pornografia», explica.

TikTok hauria de prendre mesures sobre els seus continguts?

Més enllà de l'alerta creada a partir d'aquestes etiquetes, es crea un debat sobre si TikTok és una bona xarxa per a menors d'edat, ja que, encara amb control parental, els menors poden accedir a aquestes etiquetes amb tota facilitat. Duchement adverteix de la perillosa que és aquesta xarxa per als adolescents i nens. «Encara que la gent vegi que és una xarxa social divertida per a nens, TikTok és per a adults, ho posa ben clar en la seva política de privacitat, fins que aconsegueixes els 18 anys en teoria no tens accés a tot el contingut de la xarxa».

Segons l'últim informe de transparència de TikTok, l'empresa d'octubre a desembre del 2021 va eliminar més de 85 milions de vídeos. Aquestes dades apunten al fet que hi ha un exercici per part de TikTok de voler eliminar el contingut que no compleixi les seves condicions. Així i tot, uns certs vídeos que no compleixen les normes de la comunitat poden arribar a burlar els algorismes, per exemple, fent servir etiquetes que no es troben dins de la llista negra. Per a Duchement la realitat no és tan clara i creu que TikTok podria eliminar perfectament vídeos que salten les normes de la comunitat si els interessés. «Si tu filtres la paraula sexe perquè creus que els menors no haurien d'entrar a un contingut que inclogui la paraula sexe, els usuaris fan servir la paraula 's3x0' i tu no la poses en el filtre, en realitat el missatge que aquestes transmeten és 'hem fet el que hem pogut'. Però no és cert, vaneja aquesta paraula també. Els moderadors de TikTok són aquí per això», raona.

Verificació de l'edat a TikTok

El perit judicial creu que TikTok no gestiona bé l'accés a menors a la xarxa social i permet estar a nens de menys de 13 anys (edat mínima per estar a TikTok). El procés per verificar l'edat a l'hora d'obrir-se un compte consisteix a realitzar una pregunta sobre l'edat a l'usuari, igual que fan moltes xarxes socials, podent així molts menors de 13 anys mentir. Duchement demana que la xarxa social posi uns mecanismes de verificació que no siguin només una pregunta. «No estic dient que hàgim d'arribar fins a l'extrem d'ensenyar davant la càmera el DNI, sobretot per la gestió de dades personals del menor, però és veritat que hi ha mecanismes més útils que només preguntar-li a l'usuari la seva edat», apunta.

Lázaro contrasta amb una visió més optimista sobre aquesta xarxa. «A mi si em consta que TikTok estableix determinades mesures. El que té en compte és que si detecta que la persona en aquestes imatges no té aquesta edat (més de 13 anys), bloqueja el compte. En el seu últim informe de transparència afirma que ha eliminat 15 milions de comptes de presumptes menors de 13 anys». També adverteix, com Duchement, que establir altres sistemes de verificació d'edat podria exposar encara més les dades de menors. «Podíem plantejar-nos si TikTok hauria de demanar un sistema de verificació de rostre i que enviés un DNI, en quina mesura això implicaria a més un accés major a les dades personals», assenyala Lázaro.

Són els 13 anys una edat bona per fer-se TikTok?

Cada xarxa social exposa en les seves condicions d'ús l'edat mínima per obrir-se un compte en una xarxa social. Aquesta sol oscil·lar entre els 14 i els 16 anys, ja que així ho estableix el reglament general de protecció de dades, que adopta aquesta mesura pel tractament de dades de menors. No obstant això, TikTok permet que els menors de 13 anys ja es puguin obrir un compte en la xarxa social. Per a Duchement això ja és una contradicció i una evidència que a TikTok li interessa «tenir a nens fent servir la seva xarxa», perquè és beneficiós «perquè proporcionen unes dades que no els donen els adults». «La llei orgànica de protecció de dades estableix que un menor fins que no compleix els 14 anys no pot ser gestor de les seves pròpies dades personals. Com li donem accés a una arma de difusió massiva de dades a un menor de 14 anys? Si se suposa que legalment no pot», afegeix.

Per Lázaro l'edat de la xarxa social no hauria de ser un paràmetre a tenir molt en compte a l'hora d'obrir-se un compte en una xarxa social, encara que sí que ho és per al tractament de dades. Per a ella, cada família ha de veure si els seus fills i filles tenen la maduresa i les eines necessàries per estar en les xarxes socials. «És molt difícil parametritzar que tots els nens de 13 anys o que tots els nens de 14 anys tenen la mateixa maduresa, la mateixa capacitat, el mateix coneixement sobre les tecnologies i la mateixa consciència sobre què poden i no poden fer a les xarxes socials i quin tipus de contingut és adequat o no», comenta Lázaro.

El rol de les famílies en l'educació digital

Tots dos experts assenyalen la importància que aquestes plataformes facin «complir les normes i les condicions de servei», així com «restringir, limitar i posar-li límit als continguts que no compleixin les condicions», però també traslladen la responsabilitat a les famílies. «Hem d'exigir a les plataformes que estableixin mecanisme de control, però no podem pensar que això és l'única cosa», assenyala Lázaro.

Per això, l'experta demana que les famílies eduquem digitalment als nostres fills, i siguem aquí per quan ens demanin tenir xarxes socials. Duchement també coincideix amb ella en aquest aspecte i demana que les famílies estiguin més conscienciades i els donin eines als fills i filles. «Es percep el mal que un nen begui alcohol o fumi un cigar, tot cert, però encara no es percep molt el mal que un nen estigui difonent les seves dades personals». Lázaro assenyala que el primer que hem de fer per acompanyar als nostres fills i filles en les seves xarxes socials és parlar sobre elles, donar-los una educació digital des de petits. Així mateix, anima que els pares i mares es descarreguin la xarxa social on estarà el seu fill perquè vegin a quin contingut estaran exposats.