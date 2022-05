Antigament, quan et compraves o et regalaven un nou mòbil o qualsevol dispositiu electrònic, la policia et demanava que guardessis el número IMEI, l’empremta digital o codi únic de 15 xifres que identifica els ‘smartphones’, portàtils, ‘tablets’, etcètera.

Es tracta d’una espècie de codi de barres únic de qualsevol dispositiu que permet identificar-lo i apagar-lo per impossibilitar el robatori de dades. Localitzador Avui dia, no obstant, gairebé tots els dispositius electrònics tenen un localitzador o rastrejador, una espècie de GPS que també poden tenir els vehicles i que permet saber on es troba l’objecte en qüestió si es perd o te’l roben. El localitzador permet, a més, deixar inservible l’aparell en qüestió, cosa que resulta molt útil perquè els lladres deixin el dispositiu robat en qualsevol part i algú el porti a alguna comissaria pròxima. Aquesta és la funció que ha permès a Vettel seguir els lladres que li han sostret la bossa del cotxe aquest dilluns al matí, gràcies a la funció ‘Find my Airpods (Troba els meus Airpods’), els auriculars que el pilot tenia a la seva bossa. ¿Com funciona? Però, ¿com funciona aquesta espècie de GPS? El primer, és activar la funció ‘Buscar’ abans de perdre’ls o que te’ls robin. És una opció disponible en mòbils Android, iPhones, tablets, rellotges intel·ligents... i cada vegada a més dispositius electrònics. Òbviament, si no tens activat el servei ‘Buscar’ al dispositiu perdut o sostret, no pots utilitzar l’‘app’ per localitzar-los, ja que és l’única manera de poder realitzar el seguiment d’un dispositiu perdut o robat. Si tens el localitzador activat, pots mirar de localitzar-los a través de ‘Buscar’ i la pestanya ‘Dispositius’. Sense internet A més, no fa falta que els dispositius estiguin connectats a internet, ja que els senyals sense fil i Bluetooth que emeten utilitzaran altres dispositius connectats a internet –com l’iPhone d’un estrany–, que després transmetran la informació del seu dispositiu a la xarxa ‘Find My’, que permetrà ubicar-los. En aquest cas, s’obtindran indicacions sobre la ubicació de l’última connexió. Una vegada estiguin en línia, es rep una notificació al dispositiu amb què s’utilitza.