Espanya serà el primer país de la UE a comptar «amb una llei específica» que reguli les caixes botí o 'loot boxs' dels videojocs, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre de Consum, Alberto Garzón, un dia després que 16 organitzacions europees de consumidors hagin demanat a les autoritats que posin límit a unes pràctiques que generen un «problema d'addicció i manipulació» cap als menors d'edat.

Les caixes botí són paquets misteriosos que contenen alguns videojocs, el contingut dels quals és aleatori i permet als jugadors aconseguir avantatges o articles que es poden fer servir per prosperar a les partides. El problema és que costen diners i els consumidors no tenen forma de saber el premi que contenen fins que han pagat per això. El Consell de Consumidors de Noruega ha publicat un estudi que posa de manifest que les caixes botí provoquen «explotació, màrqueting enganyós i manipulació» cap als menors, per la qual cosa l'Organització de Consumidors i Usuaris espanyola (OCU), en una acció coordinada amb altres col·lectius europeus, ha sol·licitat al Ministeri de Consum que posi límit a aquests 'loot boxs'. En la seva opinió, generen un «problema d'addicció i de manipulació per utilitzar pràctiques agressives i enganyoses», sobretot per als jugadors més vulnerables per ser menors d'edat.

També Garzón ha reconegut que les 'loot boxs' «han introduït característiques molt similars als jocs d'atzar tradicionals». «Comparteixen l'aleatorietat o l'atzar en el resultat, costa diners activar el mecanisme i el premi té valor avaluable». Per això, aquests jocs digitals poden associar-se a les «conseqüències negatives» que porten aparellats els jocs d'atzar perquè poden derivar en conductes de consum «irreflexives, compulsives o fins i tot patològiques».

Pionera a Europa

Davant d'això, en la inauguració del seminari 'Loot boxs. Nous reptes de la indústria del videojoc' que ha organitzat el Ministeri de Consum per debatre sobre la problemàtica amb experts i professionals, ha avançat la presentació, en unes setmanes, d'una regulació que «serà pionera a Europa» i que permetrà regular «dispositius que tinguin un valor econòmic en un mercat real o fictici, el premi aleatori del qual es pugui revendre o intercanviar, inclosos els famosos NFT o les criptomonedes». L'objectiu de la nova regulació serà «fer la millor llei possible per a la protecció del conjunt dels consumidors» que permetrà «divertir-se i que això sigui compatible amb la preservació i maximització de la salut i, en particular, dels més vulnerables».

La incidència

Segons el Pla Nacional sobre Drogues, 3 de cada 10 estudiants van gastar diners el 2021 dins dels videojocs per millorar la seva posició, el personatge, els accessoris o la imatge, al marge de la compra inicial i són els nois més joves, per sobre de les joves, els que més utilitzen aquests mecanismes de compra. Per això, l'OCU ha sol·licitat que els videojocs als quals puguin accedir menors d'edat no continguin caixes botí ni un altre contingut d'atzar a canvi de diners i la prohibició dels «dissenys enganyosos» destinats a «explotar als consumidors».