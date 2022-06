La pandèmia clarament va tenir un impacte negatiu sobre la borsa de valors, amb mínims històrics provenint d'un nivell extraordinari d'incertesa. Un petit positiu, no obstant això, és que la pandèmia va resultar en un increment astronòmic en la quantitat de persones invertint en accions i participacions - s'estima que el 60% dels inversors joves van començar a invertir durant la pandèmia l'any 2020.

Ja que cada dia més i més persones estan invertint en accions, el corretatge financer XTB va decidir investigar quines accions són les més buscades, tant mundialment com en països individuals. Per descobrir-ho, van analitzar els volums mensuals de cerques mitjanes de les accions de les 50 companyies més grans del món (quant a tapa de mercat) fent servir l'eina de cerca de paraules clau Ahrefs2, la qual cosa va revelar els volums mensuals de cerques mitjanes de les 50 accions, tant mundialment, com als països individuals.

Encara que tota l'atenció últimament està centrada en la seva adquisició de Twitter, la companyia d'Elon Musk, Tesla, lidera la classificació per moltíssimes cerques mensuals amb uns 3.3 m de cerques. No només és l'acció més buscada del món - es van classificar, en primer lloc, en 12 dels 18 països analitzats i en el top 3 dels 5 restants -. En segon lloc, està el gegant tecnològic i la companyia més valuosa del món, Apple. La companyia estatunidenca va tenir un volum mensual de cerques mitjanes d'1,8 m durant els últims 12 mesos. Es van classificar en el top 3 més buscat en 5 dels 18 països analitzats. En tercer lloc, està la companyia tecnològica multinacional xinesa, Alibaba. Mundialment, van recopilar 1,6 m cerques mensuals, i es van classificar en el top 3 de les accions en 16 dels 18 països analitzats i, en primer lloc, en 5 països.

Les 10 accions més buscades d'Espanya

Específicament a Espanya, l'acció més buscada és Alibaba amb 47.000 cerques mensuals. En segon lloc, està Tesla, amb 18.000 cerques mensuals i, en tercer lloc, amb 15.000 cerques mensuals està el gegant de les xarxes socials, Meta (Facebook).