WhatsApp ha canviat la manera de comunicar-nos. Ara forma part de la vida quotidiana de milions de persones. I cada addició de funcions a l'aplicació representa una evolució social de manera o altra. Aquesta consideració pot semblar exagerada, però per entendre-la només cal mesurar quants aspectes de la vida passen per aquesta plataforma de missatgeria que avui és l'abanderada del món virtual que es barreja amb el real.

Des dels contextos laborals fins als de la vida privada, la manera com ens comuniquem per WhatsApp té inevitablement una gran rellevància. I, precisament per això, hi ha expectació per la novetat anunciada en un futur proper: es presentaran les reaccions.

No sempre m'agrada

Per als que no estiguin familiaritzats amb Internet, això significa que, des del moment que es presentin, serà possible respondre a tots els missatges simplement amb una emoticona que es col·locarà al final del missatge rebut.

Potser a alguns no els agradi això. Encara que hi hagi contextos en què puguin apreciar la seva practicitat.

Però és millor anar-hi en ordre. A moltes persones no els agrada que, al final d'un missatge especialment eloqüent, hi hagi algú que respongui amb un comú "polze amunt" per comunicar-ne la conformitat. És una emoticona molt utilitzada, però de vegades corre el risc de ser una resposta massa concisa.

La introducció de les reaccions representa una eina mitjançant la qual la resposta a través de les emoticones serà encara més directa i incentivada.

Imagina que escrius en un grup, de fet, totes les persones podran expressar la seva opinió sobre el missatge d'una altra persona simplement posant una "cara somrient" a la part inferior de la bombolla que conté el text enviat (i no tot el xat).

Se sap que la funció ja està activa al Messenger de Facebook. Aviat estarà actiu també a WhatsApp. De mica en mica tots rebran l'actualització.

Les emoticones o caretes que es poden utilitzar són el polze cap amunt (ok o 'm'agrada'), el cor, la cara rient, la cara plorant i les dues mans xocant (alguns ho consideren una oració). Només cal utilitzar la bombolla en què està contingut un missatge i esperar que aparegui l'opció. I si, per casualitat, tens un amic que no trigui a contestar pots estar segur que utilitzarà molt aquesta nova funció de WhatsApp. En alguns casos, però, podria ajudar a tenir una mica més d'ordre en els grups.