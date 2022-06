WhatsApp és una eina cada vegada més indispensable tant en l'àmbit personal com en el professional. Abans la gent donava el seu número de telèfon, avui dona el seu número de WhatsApp (que, per cert, és el mateix). Abans s'enviaven missatges SMS, avui s'envien missatges de WhatsApp. Aquesta eina de missatgeria és sens dubte molt útil, però també té els seus desavantatges. Per exemple, WhatsApp imposa una exposició pública constant fins i tot a les persones de les quals voldríem amagar-nos.

Un dels aspectes que molta gent acostuma a oblidar al WhatsApp és la visibilitat del seu perfil. Els qui accedeixen al nostre perfil de WhatsApp veuen la nostra informació personal començant per la nostra foto. No obstant això, per raons personals un pot voler ocultar aquesta imatge a determinades persones. Les raons poden ser d'índole professional o personal. Per exemple, algun hacker podria utilitzar la nostra foto i dades per crear un perfil fals. La protecció de la intimitat és cada vegada més important. WhatsApp ofereix moltes eines per restringir o ocultar les nostres dades personals dels contactes.

Algunes persones opten per no posar una foto en el seu perfil per evitar mostrar-la a algú no desitjat. No obstant això, aquesta elecció també va en detriment d'aquells que els agrada mostrar la foto. WhatsApp ens permet mostrar la nostra foto de perfil només als contactes que triem. O millor dit, podem ocultar la nostra foto a WhatsApp a determinats contactes. T'expliquem com fer-ho.

Obrim WhatsApp i fem clic en els tres punts de la cantonada superior dreta.

A continuació, fes clic en la configuració. S'obrirà un menú amb moltes opcions, tria l'element del compte i una vegada que s'obri la finestra, fes clic en el primer element, la privacitat. Ara tria l'opció fotos de perfil i s'obrirà una pàgina amb les següents opcions: totes, els meus contactes, els meus contactes excepte, cap.

Marcar a tothom significa que tots poden veure la nostra foto de perfil. Marcar els meus contactes significa que tots els contactes emmagatzemats en el telèfon poden veure la foto de perfil. Marcar els meus contactes, excepte que pots seleccionar els contactes als quals no vols mostrar la foto de perfil. En marcar l'entrada com cap, a partir d'aquest moment, cap contacte podrà veure la nostra foto de perfil. Aprofitar el gairebé desconegut secret de WhatsApp per enfosquir la nostra foto, només ens portarà uns minuts i la nostra privacitat estarà protegida.