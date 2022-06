Si tens la sospita que algú pot haver començat a espiar el teu telèfon mòbil, t'interessarà saber què fer en aquests casos. Fins i tot aquells que no estiguin gens familiaritzats amb la tecnologia no trobaran cap dificultat, perquè n'hi haurà prou de parar atenció a aquests 3 senyals inequívocs. Seguint aquests consells senzills, podem entendre sense ser experts en la matèria si algú està espiant les nostres converses i missatges.

No obstant això, abans de passar a la pràctica, ens aturarem en un aspecte molt delicat que és, precisament, el de la privadesa. En la societat actual, impulsada pels mitjans de comunicació, moltes persones subestimen la importància de les dades personals i ni tan sols imaginen els riscos que comporta violar la privadesa dels altres. Per regla general, qualsevol persona que vulgui llegir els missatges del telèfon mòbil d'una altra persona ha d'estar autoritzada a fer-ho. Necessites el consentiment de l'altra persona. Espiar els missatges de text o els correus electrònics de la vostra parella sense el seu coneixement no és una activitat permesa per la llei.

Però centrem-nos en alguns dels senyals d'alarma que un telèfon mòbil enviaria quan està sota control. En primer lloc, si hi ha un consum anormal de dades cel·lulars, és molt probable que s'hagi instal·lat una aplicació espia al telèfon. En altres paraules, quan fem servir el nostre telèfon mòbil amb la mateixa freqüència que abans, però notem que els gigabytes s'estan esgotant, és probable que algú estigui vigilant el telèfon mòbil.

Un altre signe que no s'ha de subestimar és el deteriorament de la bateria. Un telèfon mòbil que s'esgota en poc temps podria ser espiat, tret que la bateria sigui molt antiga. L'altre signe seria una bateria sobreescalfada. Si el telèfon mòbil està en molt bon estat i mai no s'ha reescalfat, és possible que es reescalfi en enviar les dades robades del telèfon mòbil a un altre dispositiu. Així que vés amb compte. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei.