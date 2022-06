Un dels factors que més van decebre als usuaris de les tauletes lleugeres, i que van minar la seva adopció, va ser que moltes persones pensaven que aquestes podrien substituir al seu ordinador, i excepte en poquíssims casos deguts a un ús molt limitat de l'ordinador, això no va ser possible a causa del seu programari. Des de les primeres tauletes fins ara, tant Google com Apple han anat acostant progressiva, però tímidament la funcionalitat de les seves plataformes programari (Android i iPadOS respectivament) a les capacitats dels escriptoris informàtics com Windows, macOS i GNU/Linux, encara que ha estat Apple la que més s'ha acostat a això, amb el permís de Samsung i la seva interfície DeX.

iPadOS 16, recentment presentat per Apple aporta noves funcionalitats que van, encara més, en aquesta línia d'acostar el que pot fer un iPad a què fa un ordinador. Per exemple, la funcionalitat Stage Manager ens permet tancar cada app en una finestra que podem redimensionar a la nostra voluntat i sobreposar-les, exactament igual a com treballem amb un ordinador d'escriptori, una cosa impensable fa uns anys en un dispositiu mòbil. També simplifica el canvi entre aplicacions, pensant també a fer-ho des d'un trackpad o un ratolí, ja que cada vegada és més freqüent utilitzar els iPads (especialment en la seva versió Pro) amb un teclat i un ratolí. La nova versió del sistema també ens permet agrupar les diferents aplicacions que tenim obertes i que estan relacionades amb un projecte determinat, i sobreposar-les, ordenar-les o redimensionar-les com millor ens convingui, sigui amb el dit o també mitjançant dispositius apuntadors. No som pocs els qui fem feina amb múltiples monitors connectats al mateix equip per a, així, disposar d'una àrea de treball molt més àmplia i poder separar les aplicacions d'una forma lògica. Ara, això també podrem fer-ho amb el nostre iPad sempre que tinguem l'iPadOS 16, ja que suporta la connexió de monitors externs oferint-nos una resolució de fins a 6K. Òbviament, aquestes no són les úniques novetats que presenta l'iPadOS 16, encara que en aquest breu resum hem tractat les que permeten acostar més la tauleta d'Apple a un ordinador d'escriptori. Tampoc és l'única novetat que va presentar la companyia de la poma mossegada en el seu esdeveniment per a desenvolupadors WWDC, ja que també va mostrar els nous Macbook Air basats en el també nou - i més potent - processador M2, i el macOS Ventura, la nova encarnació de la seva plataforma programari d'escriptori, i més sistemes operatius mòbils: l'iOS 16, i el watchOS 9.