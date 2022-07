WhatsApp s'ha convertit en els últims anys en una de les eines més utilitzades per a comunicar-se, i per això, s'utilitza també per intentar estafar a través del phishing. L'última trampa que intenta atrapar als usuaris està relacionada amb la Coca-Cola.

A través d'un missatge enviat per l'app, ofereixen una nevera de regal de l'empresa pel seu 130è aniversari. Aconseguir-la és tan senzill com entrar al link i contestar tres preguntes (on demanen dades personals i bancàries). Des d'aquest moment, els pirates informàtics ja disposen de les dades, i a més, demanen compartir el missatge a altres persones, pel que l'estafa continua circulant i atrapant a més víctimes. ESET revela les claus per protegir-se del 'phishing' ESET, companyia pionera en protecció antivirus i experta en ciberseguretat, la qual ha dedicat part de la campanya al tema "Fight the Phish" i ha recopilat els millors consells perquè no siguem víctimes del phishing: Ser cautelosos amb els correus electrònics i els missatges rebuts Observar si el correu electrònic o missatge es refereix directament a tu Correus electrònics remesos per empreses amb les quals no acostumes a comunicar-te o que siguin desconegudes per a tu Si hi ha errors gramaticals i ortogràfics, desconfia Comprovar que l'adreça real del remitent i el domini des del qual s'ha tramès coincideixin Correus electrònics amb arxius adjunts que diuen ser una factura o una notificació d'algun tipus i que moltes vegades contenen malware.