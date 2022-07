El màxim directiu de Tesla, Elon Musk, ha comunicat aquest divendres al regulador borsari dels EUA que cancel·la la compra de Twitter , que va anunciar l'abril passat per 44.000 milions de dòlars. El magnat sud-africà ha adduït que la tecnològica ha enganyat en les dades d'usuaris comunicades en la signatura de l'acord. Un document remès pels advocats de Musk a Twitter i publicat per la Comissió del Mercat de Valors dels EUA, també indica que els propietaris actuals de la xarxa social no van facilitar la informació necessària per analitzar la companyia. Algunes veus han opinat que els arguments del propietari de Tesla tenen l'objectiu d'avortar la compra sense haver de pagar la indemnització compromesa en la signatura del preacord.