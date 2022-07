Twitter es prepara per demandar Elon Musk per voler retirar-se de l’acord que va firmar el 25 d’abril per comprar la plataforma per 41.000 milions de dòlars. La directiva de la xarxa social ha contractat el reconegut grup d’advocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz per llançar la seva batalla legal contra el polèmic empresari, en el que pot ser un dels litigis tecnològics més importants dels últims anys.

El president de Twitter anuncia accions legals perquè Elon Musk respecti l’acord de compra En una presentació davant la Comissió de Valors i Borsa, Musk va dir divendres passat que s’estava plantejant abandonar l’acord de compra que va segellar fa gairebé tres mesos citant suposats incompliments de la plataforma. El seu equip legal insisteix que Twitter ha mentit a l’assegurar que els comptes falsos representen només un 5% dels usuaris actius mensuals de la xarxa social, sense presentar evidències que la xifra és més elevada. Davant aquest moviment, Twitter va reaccionar assegurant que mantenia la seva posició de mantenir l’acord tal com es va firmar l’abril, d’un preu de 54,20 dòlars per acció. El preu actual de l’acció és de 36,81 dòlars, cosa que fa que aquest acord sigui especialment lucratiu per a la directiva de la plataforma. pic.twitter.com/JcLMee61wj — Elon Musk (@elonmusk) 11 de julio de 2022 «El Consell d’Administració de Twitter s’ha compromès a tancar la transacció en el preu i les condicions acordades amb el Sr. Musk i té previst emprendre accions legals per fer complir l’acord de fusió. Confiem que prevaldrem en el Tribunal de la Cancelleria de Delaware», va tuitejar divendres el president de la junta, Bret Taylor. ¿Excusa de Musk? Múltiples analistes coincideixen a assenyalar que els arguments de Musk sobre els comptes falsos són una excusa per retirar-se d’una operació molt menys atractiva financerament que fa tres mesos. Twitter ha obert l’accés a les seves dades a l’equip de Musk perquè pugui estudiar-los, sense poder provar aquestes acusacions sobre els bots que operen a la plataforma. Sigui com sigui, les discrepàncies entre els dos bàndols apunten a una complexa batalla legal que pot allargar-se diversos mesos. No està del tot clar si Musk pot abandonar legalment l’acord de compra que ell mateix va acceptar després de setmanes de negociacions amb la junta directiva de Twitter. Aquest acord estableix que qui sigui culpable de la ruptura haurà d’abonar una multa de 1.000 milions de dòlars. La capitalització borsària de Twitter s’ha enfonsat un 30% des que Musk va presentar la seva oferta de compra. En les últimes setmanes, la companyia ha entrat en crisi, i ha anunciat retallades i acomiadaments massius.