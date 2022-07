El telèfon mòbil ha esdevingut el nostre millor amic. No només emmagatzemem dades personals i records de llarga durada, sinó que també trobem explicacions als dubtes o imprevistos que ens puguin sorgir en la nostra vida diària. El telèfon mòbil també ha esdevingut el millor mitjà per conversar i parlar amb els amics. I no només a través de trucades telefòniques, sinó amb aplicacions de missatgeria instantània.

De vegades, però, ens sentim cansats i estressats per les exigències que ens imposen certs mitjans socials. Xerrar, enviar missatges de text i respondre correus electrònics i missatges instantanis pot ser realment una font d'ansietat. No sempre tenim temps o ganes de respondre immediatament els missatges que ens envien. De fet, aquests missatges no sempre requereixen una resposta urgent. De fet, podem decidir posposar la resposta tot esperant un moment més oportú.

Però tots sabem que si accedim a l'app el missatge es veurà com a llegit i aleshores s'activarà aquest mecanisme psicològic d'haver de respondre immediatament.

Si, per contra, volem poder respondre als missatges amb més calma, però tenir la vista prèvia de la lectura sense que el remitent sàpiga que ho hem llegit, hem vist com es poden llegir els missatges sense el tick blau. Però també hi ha un mètode encara més eficaç. Ens permetria previsualitzar els missatges i així tenir una visió general de qui ens escriu i no tenir l'estrès de respondre immediatament.

Aquest és el giny de Whatsapp. El giny és un accés directe que apareixerà com una petita finestra i ens permetrà mostrar una vista prèvia de l'aplicació a la pàgina inicial sense necessitat d'accedir-hi. En aquest cas, podrem veure la llista de missatges entrants a la nostra app de missatgeria. Serà molt fàcil col·locar-lo al nostre telèfon mòbil, només cal seguir aquests senzills passos. Ens dirigim a la pantalla inicial del nostre telèfon mòbil on trobem un espai buit. Mantingueu-lo premut i apareixerà una sèrie d'entrades, entre elles Widget. Pitgem sobre ella i accedim a una llista d'apps que podem col·locar com a widgets a la nostra pantalla inicial.

Triem la pantalla 4X2 i col·loquem el giny de WhatsApp a la part que vulguem de la nostra pantalla. Heus aquí un truc que poca gent coneix i utilitza, i que ara ens podria venir molt bé si volem previsualitzar els missatges i respondre després.