YouTube s'ha disculpat per eliminar dues de les transmissions de música més populars en resposta a un reclam de drets d'autor fals. El canal Lofi Girl, famós per la seva miniatura inspirada en un anime, reprodueix música hip-hop relaxant en bucle com a ajuda per estudiar i dormir. Diumenge, el seu creador va anunciar que les seves "ràdios" havien estat silenciades després de dos anys de transmissió contínua, cosa que va provocar la protesta dels fans.

Des del moment mateix del tancament, YouTube ha confirmat que l'afirmació original era “abusiva”. Lofi Girl ha acumulat 10 milions de subscriptors amb les seves barreges actualitzades regularment de música instrumental de baixa fidelitat. Les dues transmissions del canal, música per relaxar-se/estudi i música per relaxar-se/dormir, tenen gairebé 800 milions de visites combinades i han acumulat 21.000 hores de temps de reproducció. Quan tots dos van caure, els fans van assumir ràpidament que significava la mort d'“una part molt important de la cultura de YouTube”.