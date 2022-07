Les noves tecnologies són els nostres salvavides en alguns casos. Ara bé, també poden ser el perill més gran al qual ens enfrontem. Per aquesta raó, la Policia alerta des de fa diversos anys sobre estafes que es realitzen a través de telèfons mòbils, correus electrònics o WhatsApp, com aquesta que avui protagonitza aquesta notícia.

La nova estafa a través de Whatsapp

"Carinyo? Ets adorable, però... No piquis, reporta i bloqueja", escriu el compte oficial de la Policia Nacional a Twitter. A aquest missatge, l'acompanya una imatge d'una captura de WhatsApp amb un missatge que tu també has pogut rebre: "hola, com estàs carinyo? T'escriu algú que sempre et recorda amb molt d'afecte des de fora del país... Endevines qui sóc?".

Així és la manera com alguns cibercriminals comencen a parlar amb les seves potencials víctimes: un missatge que continua demanant un favor al ciutadà que resideix a Espanya perquè li enviï diners o fer-se amb el seu compte bancari. Per aquesta raó, és importantíssim no fer cas a contactes que no tinguis agregats tret que tinguis la total seguretat (mitjançant trucada de telèfon, per exemple) que es tracta d'un familiar en algun compromís.