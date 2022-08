El ratolí sense fil GXT 980 Redex de la marca Trust es caracteritza per oferir al jugador una autonomia destacada, cosa que sumada al seu abast de 10 metres, fa possible ajustar-se a qualsevol espai de joc. Els seus interruptors mecànics Kailh estan preparats per aguantar fins a 80 milions de clics, cosa que es tradueix en una més que notable durabilitat.

Té un pes de al voltant de 86 grams, per la qual cosa en ús es mostra especialment lleuger i no molesta en les llargues sessions d’entrenament. Un altre element clau del ratolí és la capacitat de control i precisió, a través del seu sensor òptic, ajustable des dels 200 fins als 10.000 dpi. La possibilitat de configurar la sensibilitat ho fa adequat per a qualsevol tipus de jugador i adaptable a diferents tipus de joc. Integra tecnologia avançada de cara a garantir una baixa latència tant per cable com en sense fil, afavorint que la resposta del jugador sigui ràpida i instantània. Personalització Una de les característiques destacades de l’aparell és el seu alt grau de personalització. Compta amb 6 botons programables que permeten crear dreceres per a jocs o diferents tasques, creant un entorn adaptat a l’usuari. El software del dispositiu està preparat per variar la il·luminació RGB, cosa que a més d’un punt més en personalització, fa possible harmonitzar el producte amb la resta dels accessoris. Preu El Trust GXT 980 Redex està disponible a un preu de 39,99 euros. Valors afegits i resum Molt ergonòmic i senzill, aporta un ús còmode i personalitzable. Els materials són principalment en policarbonat, a excepció dels led RGB i el Receptor USB. Es tracta d’un ratolí gaming que ofereix preu competitiu i les prestacions de l’equipament professional, per millorar el rendiment dels jugadors. Explica amb una bateria integrada que proporciona fins a 50 hores de joc continu, que s’afegeix al seu abast de 10 metres, per ajustar-se a diferents necessitats de joc. Bon control i precisió, especialment a través del seu sensor òptic, ajustable des dels 200 fins als 10.000 dpi. Fiabilitat i precisió gràcies a la seva baixa latència tant per cable com de manera sense fil, que afavoreix respostes ràpides i instantànies. Personalització a través dels seus 6 botons programables que permeten crear dreceres ràpides. Durabilitat amb interruptors mecànics Kailh que garanteixen 80 milions de clics. Els llums RGB personalitzables aporten un aire futurista.