L’organisme científic més gran d’Espanya fa dues setmanes que no té accés a internet. El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha informat aquest dimarts que va ser víctima d’un atac cibernètic procedent de Rússia que ha paralitzat l’accés als seus sistemes.

L’agressió informàtica es va produir el 16 i 17 de juliol i va ser detectat per aquest organisme, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, el dia 18. «Immediatament es va activar el protocol marcat pel Centre d’Operacions de Ciberseguretat (COCS) i el Centre Criptològico Nacional (CCN)», han explicat.

Un protocol per limitar l’impacte de l’atac que obliga a tallar l’accés als serveis informàtics no afectats per evitar que el virus es propagui per infectar els seus sistemes. El CSIC ha informat que, dues setmanes després de l’atac, «una mica més d’una quarta part» dels seus centres ja han recuperat l’activitat i la seva connexió a la xarxa. «En els pròxims dies es restablirà a tota la xarxa de centres», han afegit.