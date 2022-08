Malgrat que no és una funció nova, ja que ja se’n va començar a parlar fa gairebé quatre anys, sí que n’és una versió millorada. Whatsapp torna a activar el ‘mode vacances’ perquè aquelles persones que utilitzen aquesta xarxa social per mantenir converses relacionades amb la feina puguin desconnectar aquest estiu, sobretot si hi ha companys de feina que encara no s’han agafat dies de festa, o que ja han tornat, i amb què es comparteixen grups.

La companyia ja havia introduït fa un temps la carpeta ‘Arxivats’ a la pàgina de xats, en què es poden guardar aquelles converses que no es volen tenir a la llista principal. Quan una conversa està arxivada, no es mostra a la llista de xats oberts, sinó que apareix la icona d’‘Arxivats’, a la part superior de les converses. Si se selecciona aquesta icona, apareixen totes les converses que s’han arxivat. És a dir, s’oculten les converses, però no s’esborren. Així, l’usuari pot prioritzar converses i evitar interrupcions d’aquelles que considera menys importants, ja que també en desactiva les notificacions, com ja va explicar a Twitter l’estiu passat. Per utilitzar el mode vacances i arxivar una conversa, cal anar a la pestanya que mostra totes les converses i mantenir premuda la que es vol arxivar. A la part superior de la pantalla apareixerà l’opció d’‘Arxivats’, que és una icona d’un arxiu amb una fletxa cap avall. Per desarxivar-la, a la pestanya que mostra totes les converses es pot veure, just a dalt, la icona de l’arxiu amb la fletxa cap avall i just a sobre de la llista de converses obertes apareixerà la mateixa icona (l’arxiu amb la fletxa) amb la paraula ‘Arxivats’, al prémer-hi a sobre apareixeran totes les converses que s’han arxivat. Llavors només cal mantenir premuda la conversa que es vol desarxivar. També hi ha l’opció d’arxivar tots els xats. Des del menú de ‘Més opcions’ –els tres punts de la part superior dreta– cal entrar a ‘Ajustos’ i allà seleccionar ‘Xats’. Una vegada allà, surt l’opció ‘Arxivar tots els xats’.