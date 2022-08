Un projecte del Clúster de Materials Avançats de Catalunya (Clúster MAV) ha desenvolupat un nou filtre de ceràmica imprès en 3D que elimina els microplàstics de l'aigua residuals i millora les solucions existents, generalment de plàstic. Concretament, segons informa el Departament d'Empresa i Treball, el nou prototip també filtra fibres tèxtils amb una major resistència química i mecànica gràcies a la seva composició de gres i porcellana i resulta més fàcil de netejar i permet el seu reciclatge. El projecte 'Impressió 3D per a la indústria del sector dels materials' ha comptat amb el suport d'ACCIÓ mitjançant un ajut de 20.000 euros de la línia d'Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC).

Actualment, no hi ha cap solució de filtratge al mercat basada en ceràmiques per la complexitat de combinar ceràmiques tècniques amb la impressió 3D, i segons la project manager del Clúster MAC, el material ceràmic del nou logotip disposa d'una "elevada residència mecànica i química".

"La impressió 3D combina l'ús de materials avançats amb geometries complexes i la producció de sèries curtes", explica Bombí. Per tant, afegeix, "permet fabricar productes millorats i personalitzats de manera que siguin tècnicament i econòmicament viables". Una opció que "la fabricació basada en volum i gran escala sovint no permet", conclou.