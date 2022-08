Canvi enorme a Twitter. El cofundador i director executiu (CEO) de la xarxa social, Jack Dorsey, deixarà el seu càrrec en les pròximes hores, segons han avançat fonts de la companyia a la cadena nord-americana CNBC.

De moment tot és molt incert. Es desconeix quan s’oficialitzarà la notícia, a què es deu la seva retirada i qui ocuparà el seu lloc al capdavant de la plataforma de l’ocell blau. Fonts han assegurat a Reuters que s’està buscant un successor i que la junta directiva de la plataforma s’ha estat preparant per a l’adeu de Dorsey des de l’any passat.

Va ser llavors quan el CEO va sobreviure a l’intent d’Elliott Management, un dels principals accionistes de Twitter, de destronar-lo. L’inversor multimilionari darrere d’aquest fons, Paul Singer, va qüestionar que Dorsey estigués al capdavant de dues companyies que cotitzen a la borsa, Twitter i Square, i va demanar que dimitís d’un dels seus càrrecs. La pressió va cessar després d’arribar a un acord amb Twitter.

Lideratge qüestionat

Dorsey, de 45 anys, també és actualment director executiu de Square, la plataforma de pagaments de Twitter. A més d’Elliott Management i altres accionistes, el lideratge de Dorsey també ha sigut qüestionat per treballadors de la plataforma que van criticar que dedicava massa temps a altres projectes.

El seu hereu haurà de liderar els esforços de la xarxa social per accelerar la seva innovació per competir amb rivals com Facebook i TikTok i complir amb uns ambiciosos objectius: tancar el 2023 amb 315 milions d’usuaris actius diaris monetitzables i duplicar els seus ingressos anuals. Després de fundar Twitter, Dorsey va assumir el càrrec de conseller delegat fins a 2008, quan va ser apartat del càrrec. El 2015, després de la dimissió de Dick Costolo, va tornar a assumir el càrrec.

Les accions de Twitter s’han disparat un 9% després que la CNBC avancés la notícia. Les de Square s’han revaloritzat un 3%. La cotització d’accions s’ha suspès abans de l’esperat anunci.

Interès pel món cripto

Es desconeix quins passos seguirà ara Dorsey, que en els últims anys ha mostrat el seu creixent interès pel món de les <strong>critpomonedes</strong> i de la tecnologia <strong>NFT</strong>, que serveix per certificar la propietat única sobre un bé digital exclusiu. Al setembre va obrir Twitter a acceptar pagaments en bitcoins i també ha mostrat el seu interès per crear una xarxa social descentralitzada en què l’usuari tria quina mena d’algoritme vol que li recomani contingut.

I love twitter — jack (@jack) 28 de noviembre de 2021

El seu últim missatge a la xarxa social sembla que confirma la informació avançada per la CNBC: «M’encanta Twitter».