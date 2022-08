WhatsApp està treballant en una nova característica que permetrà als usuaris visualitzar la imatge de perfil dels altres membres dins d'un xat grupal, al costat dels missatges enviats per aquests contactes. Actualment, en els xats grupals només apareixen els missatges enviats per cada contacte, amb el nom amb el qual hagi estat guardat en el dispositiu o en la targeta SIM en la part superior.

En cas de no tenir-los guardats prèviament, en primer lloc, apareixeran els números de telèfon amb el prefix regional (per exemple, +34 en el cas d'Espanya). A més, en tots dos casos, els contactes es diferencien per colors aleatoris.

Ara la plataforma de missatgeria treballa en un nou format de visualització per a contactes en xats grupals, en els quals ara es mostra el nom de l'usuari, així com la seva foto de perfil al costat del missatge enviat. Així ho ha descobert WABetaInfo en una nova actualització enviada a través del programa TestFlight beta en la versió 22.18.0.72 per al sistema operatiu iOS.

Aquest portal ha matisat que, igual que succeeix amb la vista prèvia de la reacció, no hi ha manera de desactivar aquesta funció, ja que sempre està habilitada de manera predeterminada per a tots els participants d'un xat grupal.

Aquesta característica està en desenvolupament, per la qual cosa es desconeix quan WhatsApp la llançarà de manera oficial a tots els usuaris de la plataforma. Tampoc es coneix si estarà disponible per a Android.