Twitter està provant internament un botó d’edició àmpliament sol·licitat, una funció que es posarà a disposició dels subscriptors de pagament en les pròximes setmanes, ha explicat aquest dijous la companyia de mitjans socials.

Durant anys, els usuaris de Twitter han exigit la possibilitat d’editar els seus tuits després de publicar-los per corregir errors com les errates. Aquestes peticions han donat lloc a bromes a la xarxa sobre el fet que Twitter preferiria introduir qualsevol altre producte, com els butlletins de notícies, abans de donar als usuaris la seva característica més sol·licitada.

Aviat s’atendran aquestes demandes. Els usuaris podran editar els seus tuits «unes quantes vegades» en els 30 minuts següents a la seva publicació, segons ha informat Twitter en un blog.

Els tuits editats tindran una icona i una marca de temps per mostrar quan es va editar la publicació per última vegada. Els usuaris podran fer clic en l’etiqueta d’un tuit editat per veure l’historial d’edicions i les versions anteriors de la publicació.

Twitter ha experimentat amb versions d’un botó d’edició. Els subscriptors de Twitter Blue, el producte de subscripció de pagament de l’empresa, tenen actualment accés a una funció que reté els tuits durant un minut, cosa que permet als usuaris revisar el tuit i «desfer-lo» abans que es publiqui.