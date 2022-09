El gegant estatunidenc Apple celebrarà aquest dimecres a la seva seu de Cupertino (California) un esdeveniment en el qual s'espera que presenti el telèfon iPhone 14 i un nou model de rellotge intel·ligent Apple Watch, a més d'alguna altra possible sorpresa.

Es tracta de la primera vegada des de l'inici de la pandèmia en què Apple celebra el seu tradicional esdeveniment de presentació de l'iPhone en persona des de l'auditori de l'Apple Park a la seva seu californiana.

La companyia, sempre envoltada en un gran secretisme sobre els nous llançaments, ha batejat l'esdeveniment del dimecres amb 'Lluny', per la qual cosa mitjans especialitzats han interpretat com una possible referència a una eina que pren fotografies del cel estrellat de nit.

Si no hi ha sorpreses, s'espera que l'iPhone 14 arribi en quatre versions diferents, com ja va fer el seu predecessor, dues bàsiques i dues Pro, encara que alguns mitjans apunten que Apple podria haver renunciat al telèfon més petit, el Mini.

D'acord amb mitjans tecnològics, l'iPhone 14 Pro incorporaria un processador més avançat que el del model anterior, millores significatives en la càmera i una estètica redissenyada.

També s'espera que el preu d'aquest model d'iPhone augmenti en uns 100 dòlars respecte al de l'any passat.

Quant al rellotge intel·ligent, l'aposta d'Apple per aquest any seria, si segueix amb la tradició, l'Apple Watch Series 8, que podria incorporar un sensor de temperatura corporal per aplicacions de fertilitat i de seguiment del son.

A més, segons les filtracions a les quals han tingut accés els mitjans especialitzats, la firma que dirigeix Tim Cook podria sorprendre amb un model "Pro" de rellotge que tindria una pantalla més gran i un acabat resistent.

Al marge de l'iPhone i l'Apple Watch, la companyia podria presentar un nou model dels seus auriculars sense fil AirPods i inclòs entrar al món de la realitat augmentada amb un dispositiu propi que competiria amb Oculus de Meta.