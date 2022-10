Cada dia ens passem hores i hores submergits a internet. Tanmateix, cada país té uns hàbits diferents. És per això que el proveïdor de dominis Hostinger ha realitzat un mapa detallant quines pàgines web són les més visitades arreu del món, un rànquing que encapçala Viquipèdia i que deixa diverses curiositats.

Google, Facebook i Youtube són, de llarg, les pàgines web més visitades mundialment. El seu domini és tan absolut que Hostinger ha optat per apartar-les i analitzar quins són els altres dominis més populars, deixant un mapa amb un consum més variat. Viquipèdia és així la pàgina més visitada en 43 països, entre els quals França, Alemanya, Austràlia, l’Índia o el Camerun.

La segona posició és per a Twitter. La xarxa social de l’ocell blau és la web més visitada en fins a 10 països com Mèxic, Sud-àfrica, l’Aràbia Saudita o Xile.

La tercera posició és per al gegant del comerç electrònic Amazon i el mitjà esportiu Kooora, totes dues webs sent les més visitades en quatre països. Amazon domina les recerques als Estats Units i Kooora ho fa a Jordània o Algèria. El portal de notícies bàltic Delfi i el fòrum Reddit ocupen la quarta posició empatats amb tres països.

A Espanya guanya el futbol

L’estudi de Hostinger imprimeix una pilota de futbol sobre la silueta d’Espanya i ho fa perquè la web més visitada aquí no és cap altra que la del mitjà esportiu ‘MARCA’.

Aquest fet no és anòmal, ja que són diversos els països europeus on despunten les webs de mitjans de comunicació locals. Al Regne Unit la pàgina més visitada és la de la BBC i a Estònia, Letònia i Lituània és la de Delfi. Aquesta aposta per la premsa digital també es dona a Dinamarca, Noruega, Finlàndia, Sèrbia, Croàcia i Bòsnia Hercegovina, entre d’altres. La BBC és el mitjà més visitat a fins a 12 països, mentre que ‘MARCA’ és el primer en cinc (Espanya, Guatemala, el Salvador, Panamà i Veneçuela).

L’anàlisi de Hostinger deixa multitud de curiositats. Com que Netflix és la pàgina més visitada a Sierra Leone, 9GAG a Nicaragua, Nintenderos a Guatemala, Blogspot a Bolívia, 4chan a Geòrgia o IMDB a Libèria. Els ciutadans del Perú són els qui més temps dediquen a veure pel·lícules i la televisió i els de les Filipines els que el dediquen a les xarxes socials, un total de quatre hores i 15 minuts al dia.

L’estudi no inclou la Xina, ja que utilitza una internet tancada al món i sota el control del Govern comunista, així com grans franges d’Àsia i l’Àfrica que, com assenyalen, «no estan connectades en absolut».