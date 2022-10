WhatsApp continua guanyant terreny i les estadístiques ho corroboren: l’aplicació de missatgeria mòbil líder va arribar el 2020 als 2.000 milions d’usuaris actius mensuals arreu del món. La pandèmia de la covid i el confinament hi van contribuir, és cert. Ara bé, hi ha una tendència que té una raó de ser molt més simple: per mera comoditat, cada vegada s’envien més àudios. I a més, a veure quin és més llarg, com si fos un pòdcast. La tecnologia va un pas per davant i ja té una solució: així pots convertir les notes de veu a text. I sense la necessitat d’instal·lar una altra app.

