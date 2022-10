El 28 d’agost, EL PERIÓDICO publicava el meu article ‘Tot pensant en sistema’, en el qual destacava la necessitat de passar d’una cultura instrumental a un enfocament sistèmic. Ara ho aplicarem als anomenats ecosistemes innovadors.

En aquesta societat líquida actual, els problemes van associats a sistemes cada vegada més complexos i ja no ens serveixen les solucions simples, o simplistes, pròpies de la cultura industrial. Per exemple, per fer front al repte de promoure l’emprenedoria en un territori hem d’entendre i ser capaços d’operar en un complex ecosistema emprenedor, format per molts elements que interactuen i canvien a gran velocitat. No n’hi ha prou de crear una incubadora municipal o un ‘coworking’. Necessitem altres eines metodològiques i nous models conceptuals.

En aquest sentit, es pot definir un ecosistema innovador com un entorn constituït per diversos organismes i funcions interrelacionats que tenen per finalitat promoure la innovació i, a partir d’aquesta, el desenvolupament econòmic d’un territori. L’aspecte més rellevant perquè puguem parlar d’un veritable ecosistema innovador és la definició de les funcions d’aquests organismes en relació amb el conjunt i la possibilitat d’aconseguir una adequada interacció entre si.

Els ecosistemes innovadors són entorns capaços de transformar coneixement en valor econòmic. De l’anàlisi dels ecosistemes innovadors més rellevants del món podem destacar que en tots hi són presents alguns agents com els següents: incubadores, acceleradores, fons d’inversió, associacions d’inversors, organitzacions emprenedores, empreses tractores, espais de ‘coworking’, ‘colivings’ i residencial comunitari, programes de suport públic, centres universitaris i d’R+D, ‘citilabs’, etc. De vegades tots integrats a un districte innovador urbà (‘Innocities’, Amazon 2020).

Tots aquests factors no apareixen de sobte i per art de màgia. És evident que les polítiques públiques i l’actuació dels altres agents de l’anomenada quàdruple hèlix (empreses, institucions de coneixement i societat civil, juntament amb la referida administració) són determinants per a la creació i consolidació dels ecosistemes innovadors.

Actualment, les ciutats i les regions més dinàmiques des d’un punt de vista econòmic són aquelles capaces de desenvolupar entorns urbans que es configuren com a ecosistemes innovadors, en què s’afavoreix de manera natural la transferència del coneixement cap al sistema econòmic. El resultat és el desenvolupament d’empreses intensives en coneixement, amb visió global i fort creixement, fet que repercuteix favorablement en l’economia de les ciutats i regions implicades.

Si no disposem d’un sistema innovador, un real ecosistema amb una dinàmica pròpia que vagi creixent i augmentant la seva complexitat, no ens hem de desanimar; és quan ens hem de dotar d’un projecte ambiciós i realista com el que moltes ciutats del món estan implantant actualment; ja es disposa de prou literatura que analitza casos concrets de ciutats arreu del món amb ecosistemes innovadors.

Per exemple, l’anàlisi de l’ecosistema innovador de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) a Boston és molt interessant, tant per la seva creixent complexitat com pels seus resultats econòmics. En aquest cas, s’observa la presència de factors destacats com la multiplicitat d’actors, la seva interacció i el fet que per a cada etapa de la cadena de valor del coneixement hi ha les funcions i els serveis apropiats que recolzen i faciliten el procés en el seu conjunt. Des de la investigació bàsica i aplicada fins al suport a una empresa establerta, passant per la valoració comercial, la creació de ‘spin-offs’ i el seu creixement, l’ecosistema disposa dels serveis i de les funcions que permeten el seu desenvolupament.

Un estudi publicat per la prestigiosa fundació Kauffman el febrer del 2009 indicava que gràcies a aquest ecosistema innovador s’havien creat fins a aquell moment 25.800 empreses actives fundades per exalumnes del MIT, amb una ocupació d’uns 3,3 milions de treballadors i unes vendes anuals de 2 bilions de dòlars, xifra superior al PIB espanyol, que produïen l’equivalent a l’onzena potència econòmica del món.

Val la pena entendre la dinàmica dels ecosistemes innovadors, tenir la capacitat de dissenyar, promoure i operar amb aquests i no banalitzar el terme amb qualsevol edifici o espai més o menys ‘smart’.