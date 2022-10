¿Has escrit a algú i no et respon? ¿Es queda l’últim missatge que li has enviat a aquesta persona només amb un ‘check’ i, per molt que passi el temps, no arriba a rebre aquest missatge (i, per tant, no surt el doble ‘check’?

No desesperis, al teu WhatsApp no li passa res... però segurament, la persona destinatària dels teus missatges t’ha bloquejat. Sense entrar en la motivació que tingui aquesta persona per bloquejar-te, hi ha una sèrie de senyals per saber si, efectivament, aquesta persona t’ha bloquejat o ha esborrat el teu xat de WhatsApp i el teu contacte. A més de pel ‘check’ (si t’han bloquejat només apareixerà un ‘check’ de missatge enviat, però mai el segon de missatge entregat), també sabràs que t’hauran bloquejat perquè no podràs veure la informació de l’última vegada que el contacte ha estat en línia (en cas que no tingués desactivada ja aquesta opció), ni veuràs les actualitzacions de la foto del perfil del contacte (de fet, arriba un moment en què la foto del contacte desapareix del tot per a tu) i no podràs trucar per WhatsApp a aquest contacte. Si a més el bloqueig ha sigut total, tampoc podràs trucar-li a través d’una trucada clàssica i et donarà el missatge que «la persona a qui truques està apagada o fora de cobertura» constantment.