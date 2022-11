<strong>WhatsApp</strong> ha destacat el xat que els usuaris obren per enviar-se missatges a si mateixos, una novetat que ja prova en la beta i inclou el número de telèfon propi al llistat de contactes.

WhatsApp és una aplicació de missatgeria que permet enviar missatges de text, arxius multimèdia o fer trucades de veu i vídeo amb altres contactes, ja sigui en converses de dues persones o de més multitudinàries.

Quadern de notes

És, també, una eina que alguns usuaris han utilitzat a tall de quadern de notes, en un xat amb un mateix, és a dir, l’usuari envia missatges al seu número de telèfon. Aquest ús, que no és nou, adquirirà rellevància en les pròximes actualitzacions.

La companyia tecnològica ha destacat aquest xat, tant a Android com a iOS, en què les respectives versions betes ja mostren ‘Message yourself’ o ‘Envia missatges a aquest mateix número’, sota del nom de contacte, que en aquest cas és el de l’usuari i entre parèntesi el pronom ‘tu’, com recull el portal WABetainfo arran del vist en la beta per a Android 2.22.24.2.

Aquesta novetat no canvia en realitat res en el funcionament del xat amb un mateix, però WABetainfo refereix una millora en la sincronització en els missatges que s’envien en aquesta converses quan hi ha més dispositius vinculats al compte i la incorporació del número de telèfon de l’usuari al llistat de contactes.