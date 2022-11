Un grup d’advocats ha tret una aplicació perquè totes les persones puguin presentar un suport jurídic que avali que una relació íntima va ser consentida i evitar possibles conseqüències indesitjades per part de l’amant ocasional.

El nom de l’‘app’ és definitori: ‘Presunto inocente’, el mateix nom del bufet d’advocats que l’han ideat per defensar el dret de la «presumpció d’innocència» davant la nova ‘llei del només sí és sí’. Inclou un formulari per posar el nom i els cognoms de qui atorga el consentiment, així com el seu DNI i, de manera opcional, el correu electrònic. Les mateixes caselles les ha d’omplir també qui rep el consentiment.

A més hi ha un apartat per afegir fotos del DNI, per l’anvers i el revers, de «qui atorga el consentiment» del contacte íntim. Per acabar de segellar el pacte, cal firmar el consentiment i indicar la data i hora en què s’arriba al pacte.

Controvèrsia

El llançament de l’‘app’ ha coincidit amb l’entrada en vigor, el 7 d’octubre, de la llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com ‘llei del només sí és sí’, que recull la necessitat de consentiment sense cap gènere de dubte per iniciar una relació íntima, especialment després de casos que han calat tant en l’opinió pública, com l’agressió sexual de ‘La manada’.

Una norma que ha despertat les queixes dels sectors més conservadors, que qüestionen que el consentiment sexual se cenyeixi a la paraula de la dona i que reclamen que es preservi la presumpció d’innocència.