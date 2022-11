WhatsApp és l’aplicació de missatgeria instantània més utilitzada de tot el món. I al ser la més descarregada, està amb constants innovacions, sobretot en temes de privacitat: l’aplicació de missatgeria instantània està sempre implementant opcions perquè les comunicacions siguin secretes, amb iniciatives com el xifratge de punta a punta –que comporta que els missatges no s’emmagatzemin en servidors i per tant quedin únicament emmagatzemats als terminals d’enviament i recepció–.

Però la tecnologia és un instrument de doble tall que mal gestionada pot provocar greus conseqüències. I WhatsApp no és una excepció: contínuament surten noves aplicacions per intentar eludir aquesta privacitat, com una que ofereix la possibilitat de saber on és una persona sense necessitat que enviï la seva ubicació.

Delicte

També és possible espiar les converses d’altres sense que se n’assabentin. El que, d’altra banda, és un delicte. Per sort, és possible saber si algú està vigilant el teu WhatsApp sense necessitat d’instal·lar-te cap aplicació o programa: n’hi ha prou de saber utilitzar l’opció que et proporciona la mateixa ‘app’ de missatgeria instantània.

El truc, quantes sessions hi ha obertes amb el teu compte. Una cosa que es pot fer directament des de la mateixa aplicació de missatgeria i seguint amb prou feines uns senzills passos.

Senyals d’espionatge

Tot i que si la pantalla del teu telèfon s’escalfa massa, la bateria s’esgota abans del que és habitual o et sonen notificacions i després, quan obres WhatsApp, no hi ha missatges nous és probable que tinguis un tafaner controlant el que t’arriba.

Però el truc que et permetrà esbrinar del cert si algú t’espia el tens en els ajustos (els tres punts verticals de dalt a la dreta si tens Android o a ‘configuració’, a baix a la dreta, si es tracta d’iOs) del teu Whatsapp. Aquí et diu ‘dispositius vinculats’ i així podràs saber quantes sessions hi ha obertes amb el teu compte.