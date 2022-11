La versió del sistema d’emmagatzematge al núvol iCloud per a Windows ha registrat una fallada per la qual mostra imatges i vídeos de persones desconegudes per als usuaris als seus àlbums multimèdia.

Fa uns dies Windows va anunciar que havia implementat una actualització de Microsoft Store per millorar la connexió de l’aplicació Fotos de Windows 11 amb diferents plataformes, integrant-hi directament aquest servei d’Apple. Llavors, la companyia va informar que aquesta ‘app’ s’havia dissenyat «acuradament» per facilitar l’organització de les fotografies, sense registrar problemes per l’origen dels arxius gràfics. Recentment, alguns dels seus usuaris han reportat queixes a través dels fòrums de MacRumors, en què han comentat que tenen problemes amb aquesta aplicació als models iPhone 13 Pro i iPhone 14 Pro al sincronitzar els seus vídeos. Concretament, els vídeos gravats amb els telèfons fabricats per Apple es presenten amb la pantalla negra i línies blanques quan se sincronitzen amb iCloud per a Windows. A més, altres usuaris han assenyalat que han vist fotos i vídeos de persones que desconeixen a les seves biblioteques de contingut. «Ocasionalment, iCloud per a Windows insereix imatges fixes en vídeos de fonts desconegudes, possiblement comptes d’iCloud d’altres usuaris. He vist fotos de famílies d’altres persones que no he vist en la meva vida», ha comentat un d’aquests usuaris, tal com recull MacRumors. De moment, es desconeix si aquestes imatges realment pertanyen a altres usuaris d’iCloud o són aleatòries, això és, d’altres persones que no necessàriament disposen d’aquest servei d’Apple. La majoria dels afectats, en canvi, són usuaris de Windows 10 i 11.