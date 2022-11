Invertir una mica de diners i, sense fer res, multiplicar-los sense parar. Aquesta és la promesa amb què l’empresari Javier Biosca Rodríguez va captar durant anys milers de clients, una promesa que es va vaporitzar quan va aconseguir tenir la confiança i diners dels altres, cosa que va cristal·litzar en la presumpta estafa més gran amb criptomonedes d’Espanya. Aquest dimarts passat, Biosca apareixia mort a la localitat malaguenya d’Estepona. Segons la policia, es va precipitar des d’un cinquè pis.

Biosca va posar fi a la seva vida, però no a un complex cas amb encara més incògnites que respostes. Als seus 50 anys, aquest empresari estava sent investigat per l’Audiència Nacional com a presumpte capitost d’una trama que, mitjançant la inversió en criptomonedes, va estafar almenys 250 milions d’euros a fins a 3.000 clients. La justícia l’acusava d’estafa, apropiació indeguda, blanqueig de capitals, falsedat en document públic, organització criminal i suborn, entre altres delictes.

L’advocada que representa 300 de les víctimes, Emilia Zaballos, ha descrit Biosca com un «sociòpata amb carisma i capacitat per convèncer la gent» que va utilitzar les seves males arts per seduir i captar «persones en necessitat i colpejades per la pandèmia» a les quals els venia una solució als seus problemes. «És el perfil perfecte de l’estafador», va assegurar la també presidenta de l’Associació d’Afectats per Inversions en Criptomonedes en un pòdcast.

Grup criminal familiar

Segons la querella rebuda pel jutge, Biosca va començar la seva activitat criminal a Fuensalida, un petit municipi 30 quilòmetres al nord-oest de Toledo. Va ser el 2019 quan ell, la seva dona Paloma Gallardo i el seu fill Javier Biosca van crear Algorithmics Group, una societat d’inversió en criptomonedes establerta a Londres. Tot i que «mancava de tota mena d’autorització» i no estava registrada en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Biosca va utilitzar aquesta firma per convèncer tota mena de persones perquè invertissin els seus diners per adquirir actius digitals populars com bitcoin, ethereum o litecoin. Per fer-ho, els prometia suculents rendiments del 20 al 25% setmanals, un cant de sirena que en va seduir molts.

Durant els primers mesos, Biosca i els seus van complir la promesa. El retorn d’aquestes elevades rendes va servir per guanyar-se la confiança dels primers inversors. Després d’aconseguir aquesta elevada rendibilitat, Biosca contactava amb els inversors i els donava l’oportunitat de quedar-se amb els diners obtinguts o de reinvertir-los per guanyar cada vegada més i més. La majoria va optar per la segona opció.

Convençuts que havien trobat un xollo, van recomanar a «familiars i pròxims» invertir en la trama i el boca-orella va acabar de multiplicar el seu abast, cosa que va propagar aquesta confiança cega com una malaltia. Seguint pas a pas la guia de tota estafa piramidal, Biosca va aconseguir així crear una xarxa de contactes i inversions que va anar ramificant-se. El primer any van passar a tenir prop de 500 clients, però l’estafa va arribar a convèncer uns 3.000 clients, molts dels quals petits inversors.

Denúncia dels afectats

Tot va començar a canviar a principis del 2020, segons han denunciat els afectats. Les promeses d’alta rendibilitat van començar a diluir-se fins a rebaixar-les a entre el 8 i el 10%. A l’octubre, la trama va deixar de pagar el que havia garantit als inversors. Poc després, Biosca va passar a ser en parador desconegut.

Indignats pel que havia passat, el març de l’any passat un grup de 300 afectats va presentar una macroquerella davant l’Audiència Nacional en la qual denunciaven haver sigut estafats, i va ser la primera demanda col·lectiva per un delicte amb criptomonedes. L’informe pericial va concloure que Biosca i la seva família comptaven en el seu ‘wallet’ (cartera digital) un total d’1.532,55 bitcoins, equivalents llavors a uns 75 milions d’euros.

L’Audiència Nacional va admetre la denúncia a tràmit i va encarregar a la Brigada Central de Delinqüència Econòmica i al Fiscal de Policia Judicial de la Policia Nacional posar en marxa una investigació. Al juny, el jutge que instruïa el cas, Santiago Pedraz, va emetre una ordre internacional de recerca i captura contra Biosca. Poc després, va ser detingut a Nerja (Màlaga) en un control de carretera rutinari de la Guàrdia Civil.

Biosca es va mantenir a presó fins a l’octubre passat. Llavors va quedar en llibertat després de dipositar la fiança d’un milió d’euros fixada per l’instructor del cas, Alejandro Abascal. La Fiscalia havia demanat investigar l’origen d’aquests diners. Biosca tenia prohibit sortir d’Espanya i havia de presentar-se davant el jutjat cada 15 dies. El seu fiador, Juan Antonio Zuloaga Bilbao, que també havia de comparèixer davant del jutjat, es troba en parador desconegut.

Segons el seu lletrat, Biosca es va precipitar dimarts passat des d’un cinquè pis en presència de diversos testimonis, una hipòtesi cap a la qual també s’inclina la policia. Tot i això, les víctimes de la seva presumpta estafa no descansen i han exigit l’autòpsia del cadàver per certificar que es tracta de qui va fugir amb els seus diners. «És conegut el cúmul d’amenaces que ha rebut el senyor Biosca provinents d’organitzacions criminals que haurien invertit amb ell, per la qual cosa s’hauran d’investigar aquests fets de la mort», demanen.