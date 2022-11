Ben aviat podràs utilitzar el mòbil mentre voles. La Unió Europea (UE) permetrà que les aerolínies ofereixin l’última <strong>tecnologia 5G</strong> en els seus avions, així com altres generacions anteriors de connexió a la xarxa, de manera que els passatgers podran utilitzar els seus dispositius i realitzar trucades mentre volin.

Dijous, la Comissió Europea (CE) va actualitzar les seves decisions sobre l’espectre per a les comunicacions mòbils a bord d’aeronaus. «El 5G permetrà oferir serveis innovadors a les persones i oportunitats de creixement a les empreses europees. El cel ja no és un límit quan es tracta de les possibilitats que ofereix la connectivitat superràpida i d’alta capacitat», va celebrar el Comissari de Mercat Interior, el francès Thierry Breton.

D’aquesta manera, a partir de mitjans del 2023 els passatgers europeus podran utilitzar els seus telèfons mòbils, tauletes i ordinadors portàtils «al màxim de la seva capacitat i característiques» mentre volen, de la mateixa manera que poden fer-ho a terra.

Adeu al mode avió

Aquesta nova possibilitat posarà fi al mode avió. Actualment, totes les aerolínies demanen als seus clients que activin aquesta funció en tots els seus dispositius electrònics, una mesura de seguretat per evitar qualsevol d’interferència que pugui perjudicar l’avió i fins i tot provocar un accident aeri. No obstant, el mode avió té els dies comptats. Ja el 2014 l’Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea va actualitzar les seves directrius per dir que les aerolínies no havien d’exigir als seus passatgers utilitzar aquesta funció.

L’ús del 5G no generarà problemes de seguretat als avions. Segons ha explicat l’Associació Internacional de Transport Aeri al diari britànic ‘The Telegraph’, amb el 5G els telèfons utilitzen l’espectre de 5GHz, mentre que els avions utilitzen el rang de 4,2-4,4GHz, cosa que fa que la connexió de l’un no afecti la de l’altre.

Als Estats Units, la relació amb el 5G ha sigut més tensa. A principis d’aquest any, operadores com Verizon i AT&T van anunciar que retardarien els seus plans per desplegar aquesta nova connexió en alguns aeroports del país després que l’Agència Nord-Americana d’Aviació (FAA, per les seves sigles en anglès) mostrés la seva preocupació per possibles interferències. Les mateixes aerolínies van advertir sobre un potencial «caos» pel desplegament del 5G a prop dels aeroports.

Des del 2008, la Comissió reserva determinades freqüències per a les comunicacions mòbils als avions. Això ha permès que certes companyies aèries prestin serveis de missatgeria, trucades o ús de dades. D’altres ja permeten als passatgers poder connectar-se a una xarxa Wi-Fi durant el vol previ pagament. La decisió de Brussel·les d’aquest dijous aplana el camí perquè es desplegui de forma generalitzada la tecnologia 5G, que permetrà una connexió a la xarxa molt més ràpida i amb menys latència.