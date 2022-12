Movistar ha anunciat un augment del preu de la majoria de les seves tarifes de mòbil, fibra i televisió a partir del 13 de gener i ja està enviant cartes als seus clients per justificar l’increment al veure’s «pressionada per un augment de costos generalitzat», malgrat els seus esforços per contenir l’impacte de la forta pujada de la inflació.

Les pujades afectaran els usuaris que tinguin contractats miMovistar, amb els paquets de fibra i mòbil, que passaran a incrementar-se de tres a sis euros més. Serà el cas de miMovistar Max (fibra 300 Mbps i mòbil amb 30 GB), que passarà de 54,90 euros a 57,90 euros al mes; miMovistar il·limitat (fibra 1.000 Mbps i mòbil amb GB il·limitats), que s’encarirà de 69,90 euros a 74,90 euros al mes, i miMovistar il·limitat x2 (fibra 1.000 Mbps a més de dues línies mòbils amb GB il·limitats), que passarà de 84,90 euros a 90,90 euros al mes. Els paquets que inclouen televisió també es veuran encarits: pugen de 10 a 11 euros Movistar + Essencial i els paquets de Cine; el de Ficció passa de 15 euros a 16 euros; Esports s’encareix de 18 euros a 19 euros; Champions passa de 20 euros a 21 euros; Ficció amb Netflix passa de 25 euros a 26 euros; LaLiga, de 30 euros a 32 euros, i Tot el futbol, que inclou LaLiga i la Champions, de 43 euros a 45 euros. El sobrecost tarifari arriba també als clients que només tenen contracte de mòbil. D’aquesta manera, la tarifa XL (30 GB i trucades il·limitades) puja un euro, des dels 24,95 euros als 25,95 euros, i la Infinit (GB i trucades il·limitats) s’incrementa en dos euros, dels 39,95 euros als 41,95 euros. La tarifa L (8 GB i trucades il·limitades) es manté en 14,95 euros al mes. Un euro més al mes hauran de pagar els usuaris de les tarifes miMovistar, alhora que la línia addicional de la tarifa XL (30 GB i trucades il·limitades) pujarà de 14,90 euros a 15,90 euros al mes, i en el cas de la Infinita (GB i trucades sense límit), es passarà de 19,90 euros a 20,90 euros mensuals. La línia addicional per a la tarifa L (8 GB i trucades il·limitades) es manté en 7,90 euros al mes. Segona residència Quant a les tarifes de fibra i telèfon fix, també hi ha increments. La fibra de 100 Mb s’incrementa un euro (de 29,90 euros a 30,90 euros), la de 300 Mb passa de 38 euros a 40 euros, la de fibra de 600 Mb passa de 44 euros a 47 euros, i la d’1 GB, de 50 euros a 53 euros. Els usuaris que tinguin la tarifa Internet segona residènciapassaran a pagar en el servei bàsic (100Mb) de 15 euros a 16 euros mensuals, i en el plus (300 Mb), de 21,99 euros a 22,99 euros.