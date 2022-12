Més de 3.500 persones han assistit a la primera edició de saló del 'gaming' SAGA que la Plataforma per la Llengua ha organitzat aquest cap de setmana en el recinte de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat.

En un comunicat d'aquest dilluns, la Plataforma per la Llengua ha assegurat que fins a 900 persones van coincidir a l'espai "en els moments de més afluència" d'aquest passat cap de setmana.

La iniciativa, "que ha nascut per a ser el punt de trobada del món del videojoc en català", ha reunit a més de 50 expositors entre empreses, clubs i centres formatius, i ha acollit competicions de League of Legends i Valorant amb el FC Barcelona com a convidat especial.

En el marc del saló, aquest diumenge Esports Electrònics de Girona ha guanyat la Copa de les Estrelles del League of Legends, i ha servit per a presentar als millors equips de la competició d'aquest videojoc en català, la competició LiOP de Gamesports Electrónicos, que passarà a ser oficial a partir d'aquest gener.

Esports Electrònics de Girona es va imposar en el partit a Dream Makers Lleida i tots dos finalistes han pogut jugar contra l'equip de League of Legends del FC Barcelona.

Els partits d'exhibició, locutats per Gamesports Electrónicos, s'han convertit en els primers partits del Barça retransmesos en català.

Competicions i premis

Quant al Valorant, la competició regular d'aquest videojoc en català que organitza Gamesports Electrónicos, el MIV Gaming de Sabadell ha guanyat després d'imposar-se en 3 partides en una final a 5 contra el Kirin Gaming de Mataró.

A més de les competicions de videojocs, SAGA també ha servit per a premiar i prestigiar als millors videojocs del mercat que inclouen el català, i el guanyador d'aquesta primera edició ha estat el videojoc Endling-Extinction is Forever, de l'empresa barcelonina Herobeat Studios.

El lliurament dels premis va comptar amb la presència dels consellers de Cultura i Drets Socials de la Generalitat, Natàlia Garriga i Carles Campuzano; el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; la directora general d'Innovació i Cultura Digital, Marisol López, i la directora de l'Agència Catalana de Joventut, Laia Girós; així com els responsables de política lingüística d'Andorra, Joan Sans, i de les Illes Balears, Beatriu Defior.