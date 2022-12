Per aconseguir treure el màxim partit a la connexió sense fil i que, malgrat les seves limitacions, puguis treballar i disfrutar de les plataformes d’entreteniment en ‘streaming’ i videotrucades d’alta qualitat sense interrupcions, hi ha diversos passos que has de seguir.

Per començar, comprova la xarxa wifi del lloc. Segons el paquet que tinguis contractat, tindràs una velocitat o una altra, però el bon funcionament d’internet també depèn de si la cobertura wifi és bona o dolenta. Per fer-ho, hi ha eines que permeten comprovar a través del telèfon la velocitat wifi a totes les habitacions de casa i així poder trobar els forats negres del wifi. Per exemple, Ookla Speedtest.

Si en l’anàlisi es detecta que el wifi és massa lent o la connexió s’interromp sovint, el problema sol ser l’abast. Una posició centrada i lleugerament elevada és perfecta per a un router: per exemple, sobre d’un moble, o en un armari al mig del pis.

Bloqueig de senyal

El router no hauria de tenir objectes davant o al costat que bloquegin el senyal i en el cas de tenir antenes externes els usuaris poden col·locar-les en diferents angles, de manera que provin en quina posició aconsegueixen millorar la connexió.

Un altre problema habitual és que el router sigui massa antic. Si s’ha de substituir, el nou model hauria de ser compatible amb wifi 5 (wifi ac) o fins i tot wifi 6. Els dos estàndards són considerablement més ràpids que el wifi 4. A més, una part de wifi 4, que utilitza la banda 2,4 GHz, està molt sobrecarregat a les grans zones urbanes. Per tant, el wifi pot guanyar velocitat si es canvia a la banda de 5 GHz del model wifi 5 o wifi 6.

En un pis gran o una vivenda unifamiliar hi pot haver obstacles que actuïn de fre, com murs, parets i sostres. Tots aquests destorbs poden fer que el wifi vagi més lent i fins i tot poden fer que deixi de funcionar.

Repetidors

Per resoldre-ho, és útil un repetidor wifi, però només en distàncies curtes, com pot ser d’una habitació a l’altra. Per a distàncies més grans, és millor utilitzar un adaptador powerline o de línia elèctrica, que connecta internet mitjançant el cablatge elèctric de casa.

A més, són fàcils d’instal·lar: s’endolla, s’espera una mica i ja es pot navegar. Els models actuals combinen la tecnologia wifi mesh (o de malla) amb la tecnologia powerline més ràpida.