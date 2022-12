El sector tecnològic català viu un moment de robustesa. Aquest 2022, la facturació de la indústria TIC ha continuat creixent i ja supera els 23.000 milions d’euros, xifra que suposa entre un 9,5% i un 10% del producte interior brut (PIB) de Catalunya. Així es desprèn del baròmetre del sector tecnològic 2022, que ha presentat aquest dimecres el Cercle Tecnològic.

El mercat tecnològic català consolida així una dècada de creixement que s’ha mantingut al llarg dels últims mesos. El sector preveu tancar l’any amb un total de 17.000 empreses i més de 120.800 treballadors, un 50% i un 57% més, respectivament, que el 2012. Els llocs de treball han vist una recuperació després de la caiguda produïda l’any passat i es mantenen en una tendència creixent que s’acosta als 129.000 empleats registrats el 2020, les millors xifres històriques. L’Índex de l’Economia i la Societat Digitals (DESI) del 2021 va situar Catalunya com a cinquena regió més digitalitzada d’Europa.

Falten professionals

Tanmateix, el creixement TIC a Catalunya podria ser molt més gran si les empreses poguessin accedir a més professionals. La falta de talent és, per tant, una de les principals preocupacions del sector. Un 80,8% de les empreses que han participat en l’enquesta creuen que la contractació de personal qualificat els permetria ampliar la seva facturació. Un 28,7 creuen que, amb més treballadors, els seus ingressos es dispararien fins a un 20%. «La transformació digital de les empreses va més ràpida que la capacitat de generar talent», ha indicat Joan Ramon Barrera, president del Cercle Tecnològic.

«Les TIC han de ser un trampolí per impulsar tots els altres sectors de l’economia»

Per mirar de revertir aquesta situació i potenciar l’economia nacional, la Generalitat de Catalunya pretén formar fins a 100.000 persones els pròxims tres anys. «Les TIC han de ser un trampolí per impulsar tots els altres sectors de l’economia», ha apuntat Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital del Departament d’Empresa i Treball, que ha remarcat la falta de paritat entre els professionals del sector. Les professions més demandades per les empreses tecnològiques catalanes són desenvolupadors web, experts en ciberseguretat, en intel·ligència empresarial, en ‘big data’ i en computació al núvol.

El baròmetre també deixa clar que el sector tecnològic a Catalunya no «s’està veient afectat» per l’onada d’acomiadaments que ha colpejat gegants de la indústria nord-americana com Meta, Amazon, Twitter o Tesla. Així, un 55,1% de les empreses catalanes preveuen contractar més treballadors el 2023, i d’aquestes un 11% creuen que hauran d’augmentar la seva plantilla en més d’un 20%.

A més de captar talent, un altre repte majúscul del sector tecnològic català és aconseguir retenir-lo. Per aconseguir aquest objectiu, el Cercle Tecnològic insta les empreses que «tinguin un projecte i propòsit atractiu» per als empleats, més enllà dels seus salaris.

Malestar amb l’impacte dels fons europeus

L’informe, en el qual han participat un total de 1.254 empreses del país, assenyala el malestar amb els fons europeus Next Generation EU, activats per digitalitzar l’Administració pública i accelerar el sector tecnològic. El sector català ha puntuat el seu impacte en tan sols un 4,3 sobre 10. Un 47,2% d’aquestes empreses enquestades estan en desacord amb el resultat de les ajudes i un 21,1% declaren que el benefici ha sigut nul. «Hi ha certa frustració, perquè les ajudes no s’han pogut canalitzar, però confiem que el 2023 serà l’any en què això es revertirà», ha afegit Barrera.

La 14a edició de l’informe elaborat pel Cercle Tecnològic ha sigut possible gràcies a la participació d’un total de 1.254 empreses, una xifra rècord que permet tenir una radiografia més ajustada i fiable de l’economia digital catalana.